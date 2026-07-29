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کد خبر: ۳۳۵۱۱۳
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
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تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی قزوین با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی

قزوین- خبرنگار کیهان:
شهريار كشاورز شاهباز در جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان با اشاره به شاخص‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و عملياتي این شرکت اظهار کرد: در سال جاري و در راستای ارتقای زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی، اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این پروژه‌ها شامل گازرسانی، توسعه و تقویت شبکه برق، آبرسانی، اجرای شبکه فاضلاب، زیرسازی معابر، جدول‌گذاری و آسفالت بلوارها و خیابان‌ها، احداث ساختمان‌های اداری و خدماتی، راهبري آتش‌نشاني و همچنین توسعه و ساماندهی فضای سبز در شهرک‌های صنعتی استان است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین ادامه داد: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای سطح خدمات زیربنایی، بهبود شرایط استقرار سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود.
کشاورز شاهباز با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاری گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های جدید می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در استان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، تلاش دارد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه پایدار بخش صنعت را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فراهم کرده و زمینه رشد و رونق تولید را بیش از پیش تقویت 
کند.

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