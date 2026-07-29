اصفهان سرآمد مدرسهسازی در کشور است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان گفت: آموزش و پرورش استان در حوزه مدرسهسازی نیز عملکردی درخشان داشته و توانسته است جایگاه برتر کشور را به دست آورد؛ موفقیتی که بخش مهمی از آن مرهون همراهی مردم اصفهان، خیران مدرسهساز و همه افرادی است که از پروژههای آموزشی حمایت میکنند.
مهدی جمالینژاد در حاشیه دویستوهفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به افتخارآفرینی دانشآموزان اصفهانی در عرصههای علمی، اظهار کرد: کسب مدال در حوزه اقتصاد در المپیاد جهانی از سوی فرزندان این استان، اتفاقی ارزشمند و مایه مباهات برای اصفهان و کشور است.
وی افزود: در کنار این موفقیت علمی، آموزش و پرورش استان در حوزه مدرسهسازی نیز عملکردی درخشان داشته و توانسته است جایگاه برتر کشور را به دست آورد؛ موفقیتی که بخش مهمی از آن مرهون همراهی مردم اصفهان، خیران مدرسهساز و همه افرادی است که از پروژههای آموزشی حمایت میکنند.
استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت نقش مدارس غیردولتی در نظام آموزشی استان گفت: این مدارس در سالهای گذشته بار قابل توجهی را از دوش مدارس دولتی برداشتهاند و با دلسوزی و تعهد در کنار نظام تعلیم و تربیت حضور داشتهاند؛ از اینرو ضروری است حمایت از آنها بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید بررسی شود چه اقداماتی میتواند به پشتیبانی مؤثر از مدارس غیردولتی منجر شود، چگونه میتوان حمایت دستگاههای مختلف از این مدارس را تقویت کرد و شهرداریهای استان را نیز در مسیر ارتقای زیرساختها و رفع نیازهای آنها پای کار آورد تا از ایجاد هرگونه مانع در مسیر فعالیت این مجموعهها جلوگیری شود.
جمالینژاد تصریح کرد: همانگونه که در حوزه صنعت و بخش خصوصی، از ظرفیت گفتوگو و هماهنگی میان دولت و فعالان اقتصادی برای رفع موانع استفاده میشود، در حوزه آموزش نیز باید سازوکاری مؤثر برای شناسایی و برطرف کردن مسائل مدارس غیردولتی شکل گیرد تا این بخش با مشکل مواجه نشود.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی درباره وضعیت مدارس آسیبدیده در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، ۱۴۹ مدرسه در استان دچار آسیبهایی با درجات مختلف شدهاند؛ بخشی از این مدارس کمتر از ۲۰ درصد آسیب دیدهاند، تعدادی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیدهاند و چهار تا پنج مدرسه نیز بهطور کامل تخریب شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملیات بازسازی و مرمت مدارسی که کمتر از ۲۰ درصد آسیب دیده بودند، تقریباً به پایان رسیده است، روند بازسازی مدارس با آسیب ۲۰ تا ۸۰ درصدی نیز در حال انجام است و اقدامات مربوط به مدارس کاملاً تخریب شده نیز با جدیت در دست پیگیری قرار دارد.
جمالینژاد در پایان، از همه دستاندرکاران حوزه آموزش، خیران و مجموعههایی که در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس استان همکاری داشتهاند، قدردانی کرد.