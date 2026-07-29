فاصله گرفتن از شایستهسالاری از آسیبهایی است که باید اصلاح شود
خرمآباد- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه درلرستان با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در نظام اداری گفت: دخالت در عزل و نصبها و فاصله گرفتن از شایستهسالاری از آسیبهایی است که باید اصلاح گردد و مسئولیتها
بر اساس توانمندی، تخصص و تعهد افراد واگذار شود.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی در نشست با اصحاب رسانه استان لرستان به مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه رسانه زبان گویای مردم است، تصریح کرد: جنایتکاران شکست خورده از نیروهای مسلح قدرتمند و تاریخساز کشورمان؛ تلاش میکنند با هزینه هنگفت وگسیل رسانهها ازجمله ماهوارهها، شبکههای مختلف، سایتها و فضای مجازی با تحریف واقعیتها، باورهای مردم را همسو با اهدافشان تغییر دهند.
امام جمعه خرمآباد افزود: در چنین شرایطی نقش اهل رسانه به عنوان مجموعههایی مؤمن، وطندوست، آگاه، بصیر و دشمنشناس، بسیار ممتاز و تعیینکننده است و انتظار از رسانهها، دشمنشناسی و بصیرت است.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی خاطرنشان کرد: ائمه جمعه و اصحاب رسانه دارای رسالت مشترک هستند و با تبیین درست موضوعات برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ارتقای فرهنگ عمومی تلاش میکنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان گفت: شبکه سراسری امامت در حدود پنج سال گذشته، نزدیک به یکهزار و ۳۰۰ نکته از ۱۸ پایگاه نماز جمعه استان لرستان را منعکس کرده که حدود ۳۰۰ مورد آن مربوط به نماز جمعه خرمآباد بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به تعبیر «قرارگاه» برای نماز جمعه گفت: قرارگاه واژهای برگرفته از ادبیات دفاعی و نظامی است؛ چراکه ما سالهاست با جنگ برای تغییر باورها، اعتقادات، ارزشها و هنجارهای جامعه مواجه هستیم. وی افزود: نماز جمعه تبیینکننده دیدگاههای امام مسلمین برای مردم است و نمایندگان ولیفقیه نیز وظیفه دارند دیدگاههای رهبر معظم انقلاب را برای مخاطبان بیان کنند.
نماینده ولیفقیه تصریح کرد: در خطبههای نماز جمعه باید همان روشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با مسائل دارند، مورد توجه قرار گیرد و مطالبه همراه با استدلال، منطق و ارائه راهکار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی گفت: جمعی از افراد مشتاق خدمت به مردم سالهاست داوطلبانه و بدون چشمداشت مادی برای پیگیری مشکلات مردم در این دفتر تلاش میکنند.
امام جمعه خرمآباد اظهار داشت: هر مراجعهای که به دفتر صورت میگیرد، پس از بررسی، به دستگاه مربوطه ارجاع داده میشود و در نامههای ارسالشده تأکید میشود که پاسخ اقدامات انجامشده به دفتر اعلام شود.
وی ادامه داد: گاهی یک مشکل با یک تماس تلفنی حل میشود، اما برخی پروندهها نیازمند بررسیهای بیشتر است؛ حتی گاهی پروندههایی با حجم ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ صفحه به دقت مطالعه میشود و در مواردی از مشورت کارشناسان و وکلا نیز استفاده میکنیم.
وی با اشاره به موضوع تسهیلات ازدواج، مسکن و جوانی جمعیت، گفت: در خطبههای نماز جمعه و دیدار با مسئولان بهکرات تأکید کردهام که اولویت تلاشهای آنان باید ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان باشد.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی به پروژه راهآهن دورود- خرمآباد اشاره کرد و گفت:350 نفر در این پروژه مشغول کار هستند که باید با سرعت بیشتری اجرا
شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان از تلاشهای انجامشده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و وزارت راه و شهرسازی قدردانی کرد و افزود: ظرفیت انجام کار بیش از وضعیت فعلی است که انتظار داریم قراردادها و روند اجرای کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: استان لرستان در شورای فرهنگ عمومی رتبه نخست کشور را کسب کرد که این موفقیت حاصل تلاش همه فعالان فرهنگی، دستگاههای اجرائی، رسانهها و مجموعههای مردمی است.