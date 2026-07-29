سرویس خارجی-

عضو دفتر سیاسی یمن خواهان کوتاه‌شدن دست عربستان از این کشور شد و تأکید کرد که همه گزینه‌ها همچنان روی میز است.

در شرایطی که معادلات قدرت در شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ همچنان در حال بازتعریف است، تحولات اخیر یمن نشان‌دهنده تداوم یک الگوی جدید است: تبدیل فشارهای نظامی و محاصره طولانی‌مدت به منبعی برای ارتقای توان بومی و بازدارندگی نامتقارن. اظهارات مقامات سیاسی و نظامی انصارالله درباره تداوم «همه گزینه‌های روی میز در برابر عربستان»، ناکامی سامانه‌های دفاعی پیشرفته و سرنگونی پهپادهای شناسایی، در کنار گزارش‌های دریایی از جنوب دریای سرخ، همگی نشان می‌دهند که محاسبات سنتی قدرت سخت دیگر به‌ تنهایی تعیین‌کننده نیستند و مقاومت یمن با تکیه بر تجربه میدانی و توسعه قابلیت‌های بومی، معادله‌ای جدید را شکل داده که در آن زمان و استمرار، به نفع طرف مقاوم عمل می‌کند.

گزینه‎‌ها روی میز است

ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با اعلام این‌که «عربستان از پیامدهای جنگ و محاصره ۱۲ساله کشورش فرار می‌کند» تأکید کرد که صنعا عملیات شکستن محاصره ریاض را آغاز کرده و تا دستیابی به حقوق ملت یمن به این مسیر ادامه خواهد داد. الشامی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار کرد که عربستان به‌دنبال تحمیل قیمومت بر میلیون‌ها یمنی و تمامی گزینه‌ها همچنان روی میز است. آن‌طور که ایرنا به نقل از این شبکه عربی نوشته است، او گفت: «اقداماتی که یمن تاکنون انجام داده، در چارچوب هشدار به ریاض بوده تا این کشور برای حل‌وفصل وضعیت موجود اقدام کند. عربستان برای فرار از مسئولیت‌های خود، یا از نیروهای هم‌پیمان محلی با استفاده از پول، سلاح و تصمیمات تحمیلی بهره می‌گیرد یا با متهم‌کردن کشورهای همسایه، از جمله عراق، تلاش می‌کند شکست‌های خود را پنهان کند. هدف از نسبت‌دادن حملات پهپادی به عراق، سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های عربستان است. هر زمان نیروهای یمنی عملیاتی انجام دهند، آن را به‌صورت شفاف و رسمی اعلام می‌کنند و هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در اعلام توانمندی‌ها و عملیات‌‌شان ندارند.»

وی همچنین تصریح کرد که نیروهای مسلح یمن عملیات «شکستن محاصره عربستان» را به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند و آمادگی دارند تا رفع کامل محاصره و بازپس‌گیری کرامت، حاکمیت و استقلال یمن به مقابله ادامه دهند. الشامی در ادامه با اشاره به خریدهای گسترده تسلیحاتی عربستان، اعلام کرد که ریاض ده‌ها قرارداد بزرگ برای خرید سامانه‌های پدافندی از جمله پاتریوت، تاد، سامانه اس-۴۰۰ و دیگر تجهیزات پیشرفته از آمریکا و همچنین تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی منعقد کرده، اما تمامی این سامانه‌ها در برابر حملات موشکی و پهپادی یمن ناکام مانده‌اند. وی گفت که پیام نیروهای مسلح یمن روشن است و مسیرهای اقتصادی و خطوط انتقال نفت عربستان که ریاض برای جبران خسارت‌های خود به آنها متکی است، در تیررس نیروهای یمنی قرار دارد و تا زمان رفع کامل محاصره، از حملات در امان نخواهد بود.

جنگی که قدرت داد

همچنین محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، با بیان این‎‌که سال‌ها حملات آمریکا، عربستان و متحدان آنها نتوانسته اراده مردم یمن را تضعیف کند، تأکید کرد که این فشارها به شکل‌گیری معادلات جدید و افزایش توانمندی نیروهای مسلح یمن منجر شده است؛ به گزارش ایرنا به نقل از المسیره، وی تأکید کرد که روند سال‌های طولانی رویارویی و فشارها و حملات گسترده، نه‌تنها اراده مردم یمن را تضعیف نکرده، بلکه به شکل‌گیری معادلاتی جدید انجامیده که نیروهای مسلح یمن را در موقعیتی مقتدرتر و آماده‌تر قرار داده است و در پیامی که روز سه‌شنبه در صفحات رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اظهار داشت که بمباران یمن از سوی آمریکا، عربستان و متحدان آنها در طول سال‌های جنگ، ارتکاب انواع جنایت‌ها و ادامه محاصره این کشور تاکنون، تنها موجب افزایش ایستادگی و پیشرفت یمن شده است؛ الحوثی افزود که استراتژی‌ دشمنان در برابر مقاومت مردم یمن شکست خورد و تمامی ابزارهای فشار نظامی و اقتصادی نتوانسته آنها را از ادامه مسیر دفاع و تقویت توانمندی‌های بومی بازدارد و عضو شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد هرچه جنگ طولانی‌تر شود، مردم و نیروهای مسلح این کشور در عرصه‌های میدانی و تاکتیکی، قدرتمندتر و پیشرفته‌تر خواهند شد و وی در پایان با اشاره به تغییر موازنه قدرت به سود گزینه مقاومت، تصریح کرد: «سرنوشت دشمنان چیزی جز شکست نخواهد بود. کسی که از گذر زمان درس نگیرد، یمن به او درس خواهد داد.»

انفجار در جنوب دریای سرخ

خبر دیگر آن‌که «مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس» از وقوع انفجار در جنوب دریای سرخ خبر داد. این مرکز، سه‌شنبه شب، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این نهاد «گزارشی از فعالیت مشکوک» دریافت کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس افزود: «کاپیتان یک نفتکش از شنیدن صدای انفجار هنگام عبور از جنوب دریای سرخ خبر داده است. این گزارش تأیید می‌کند که خدمه و کشتی در سلامت هستند. هیچ خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است.» این مرکز اعلام کرد: «به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.» چند وقتی است که از این سنخ اخبار زیاد منتشر می‌شود؛ چندی پیش بود که مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس از ورود افراد غیرمجاز به یک کشتی در آب‌های خلیج عدن و در نزدیکی سواحل یمن خبر داد. جالب توجه آن‌که در میان این شلوغی، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده که یمن در حال بررسی طرحی برای اخذ عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از دریای سرخ است.