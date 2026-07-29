نایب‌ رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تنگه هرمز به وضعیت قبل بازنخواهد گشت، گفت: تنگه هرمز متعلق به ایران است و ایرانی خواهد ماند و به هیچ وجه از این حق کوتاه نخواهیم آمد.

علی نیکزاد، نایب ‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با ایسنا‌ درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مربوط به مدیریت ایران بر تنگه هرمز، اظهار کرد: تنگه هرمز از الطاف خفیه الهی است که به ملت ایران عطا شده است.

وی افزود: ما داغدار شهادت فرماندهان، شهدا و هموطنان‌مان هستیم اما تنگه هرمز متعلق به ایران است و به هیچ وجه از این حق کوتاه نخواهیم آمد. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیام‌شان هم بر موضوع مدیریت ایران بر تنگه هرمز تأکید کردند و هم به ظرفیت‌های بالقوه تنگه هرمز که می‌تواند بالفعل شود، اشاره داشتند.

نایب‌رئیس ‌مجلس خاطرنشان کرد: کسانی که از ۱۳ هزار کیلومتر آن‌سوتر به منطقه آمده‌ و هیچ منطق و شرافتی هم ندارند،‌ نمی‌توانند بر تنگه هرمز اعمال حاکمیت کنند. قطعا تنگه هرمز متعلق به ایران است و ایرانی خواهد ماند.

وی با اشاره به طرح‌های مجلس درباره تنگه هرمز، گفت: طرح‌های درباره مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از کمیسیون‌ها به هیئت‌رئیسه ارائه شده که بر روی آن‌ها کارشناسی صورت گرفته است.

همه نمایندگان مجلس موافق طرح تنگه هرمز هستند

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح مربوط به تنگه هرمز، افزود: هیچ کدام از نمایندگان مخالفتی با طرح‌ مربوط به مدیریت ایران بر تنگه هرمز نداشتند که این یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ پارلمان است بنابراین طرح تنگه هرمز برای همه نمایندگان مجلس دوازدهم است و همه نمایندگان امضا کرده‌اند.

وی در توضیح روند بررسی طرح‌ مربوط به تنگه هرمز، گفت: این طرح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی و به کمیسیون‌های عمران، شوراها، اقتصادی و حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع داده شده است.

تنگه هرمز به وضعیت قبل بازنخواهد گشت

نیکزاد تأکید کرد: آنچه مسلم است، تنگه هرمز به وضعیت قبل بازنخواهد گشت. تنگه هرمز متعلق به ایران و در سرزمین آبی ایران قرار دارد و مقداری از آن در عمان است. ما تنگه هرمز را به عنوان دستاورد جنگ تحمیلی اخیر و از الطاف خفیه الهی برای مردم بزرگ ایران می‌دانیم.