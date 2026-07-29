کاسهلیسی سلبریتیها برای تروریستها را متوقف کنید
ملت ایران برای عزت و استقلال هزینههای کمی نداده که عدهای بیوطن و جیرهخوار دشمن، با این اعتبار بازی کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز سهشنبه، حکم اعدام دو تروریستی که در جریان کودتای دیماه 1404 در اصفهان، تعدادی از مأموران پلیس را به فجیعترین شکل ممکن شکنجه کرده و به شهادت رسانده بودند، اجرا شد.
از ساعاتی پیش از اجرای حکم، رسانههای معاند و بازوهای رسانهای آنها از سلطنتطلبان تا منافقین بهخط شدند تا با ایجاد بلوای جدید در اصفهان، هم جلوی اجرای حکم را بگیرند و هم غائلهای جدید درست کنند و خون تازهای بخورند از داغ مردم.
حکم اعدام اجرا شد و بازی کثیف و تکراری آنها با لجنپراکنی تحت عنوان #نه_به_اعدام شروع شد، در این میان، برخلاف رویه معمول که تصاویر خشونت تمامعیار تروریستها در صحنه ارتکاب جرم تا حد امکان منتشر نمیشود، برای نشان دادن اوج خباثت و رذالت عملههای میدانی پهلوی و جنایتکاران آمریکا، تصاویری از لحظات شکنجه و شهادت مأموران پلیس به نمایش درآمد.
اما این تصاویر هم که دل هر انسانی را به درد میآورد، باعث نشد برخی از این سلبریتیها به خود بیایند و باز هم بدون توجه به قساوت باورنکردنی تروریستها در شکنجه و کشتن فرزندان این ملت، در همسویی کامل با ضدانقلاب، ازجمله منافقین و حتی پهلوی که تیرباران زندانی رویه مرسومش بود، شروع به دلسوزی برای تروریستهایی کردند که صراحتاً و در کمال آرامش، صفر تا صد حمله به مأموران و شکنجه و کشتار آنها را اعتراف و بازسازی کرده بودند.
[این دست] سلبریتیهایی که هنگام حملات وحشیانه و تروریستی آمریکا و اسرائیل به مردم بیگناه و زیرساختهای کشور، عرضه و اراده محکومکردن اربابانشان را ندارند و حتی دلشان برای کودکان میناب و ملوانان ناو دنا و سربازان ارتش نسوخت و دم نزدند، در اقدامی مشترک و تهوعآور برای دفاع از تروریستها سینه چاک میدهند.
یکبار برای همیشه باید تعارف و رودربایستی و مصلحتاندیشی را کنار گذاشت و قاطعانه با این وطنفروشانی که از پاچهخواری منافقین و پهلوی و آمریکا و اسرائیل ابایی ندارند، برخورد کرد.
قوه قضائیه و مراجع امنیتی باید مصونیت نانوشته این افراد را نادیده بگیرند و مثل شهروندان معمولی، چند نفر از آنها را احضار، محاکمه و زندانی کنند، باید تفکر پوک و پوچ آنها را به مردم و حتی دنبالکنندگان آنها بهصورت عیان نشان داد. همانطور که اظهارات مزخرف مفسدان اقتصادی را در دادگاههای علنی نشان میدهید، دفاعیات سلبریتیها از افکار پوسیده و تهی آنها را به مردم نشان دهید تا تشت رسوایی آنها به زمین بیفتد و دیگر آبرویی برای آنها نماند که اینطور با خون مردم از دانشآموز خردسال تا سرباز بیدفاع برای به دست آوردن، یک مشت دلار کاسبی نکنند.
ملت ایران برای عزت و استقلال و سربلندی هزینههای بزرگ و بعضاً غیرقابل جبرانی داده است و نباید اجازه داد عدهای بیوطن و جیرهخوار دشمن، بهراحتی با این اعتبار بازی کنند.
دیگر نباید اجازه لجنپراکنی بیهزینه را به سلبریتیها داد و بهبهانه مصلحتاندیشی و وحدت و وفاق، هرچه بخواهند بگویند و مطمئن باشند که نهایتاً با یک احضار و عذرخواهی ساده، تا فتنهانگیزی بعدی در امان خواهند بود.