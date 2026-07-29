جام جهانی ۲۰۳۰؛ آغاز عصر جدید فوتبال جهان
جام جهانی ۲۰۳۰ تنها یک دوره دیگر از بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان نیست؛ این رقابتها به مناسبت صدمین سال برگزاری نخستین جام جهانی، با شش میزبان، احتمال افزایش تعداد تیمها، تغییرات گسترده در مسابقات مقدماتی و حتی بحث بازگشت روسیه، میتواند نقطه آغاز فصل تازهای در تاریخ فوتبال جهان باشد.
صد سال پس از نخستین جام جهانی که در سال ۱۹۳۰ در اروگوئه برگزار شد، فیفا در آستانه برگزاری متفاوتترین دوره این رقابتها قرار گرفته است. جام جهانی ۲۰۳۰ نهتنها به دلیل همزمانی با یکصدمین سالگرد این تورنمنت اهمیت تاریخی دارد، بلکه از نظر ساختار اجرائی، نحوه میزبانی و حتی احتمال تغییر در تعداد تیمهای شرکتکننده نیز با تمام دورههای گذشته تفاوت خواهد داشت.
پس از آنکه جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار شد، اکنون زمزمههایی درباره افزایش تعداد تیمهای حاضر به ۶۴ تیم شنیده میشود؛ موضوعی که اگر به تصویب برسد، بزرگترین تحول تاریخ رقابتهای جام جهانی خواهد بود.
شش میزبان برای جشن صدسالگی فوتبال جهان
بر اساس تصمیم فیفا، میزبانی اصلی جام جهانی ۲۰۳۰ بر عهده سه کشور اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهد بود، اما به مناسبت صدمین سال برگزاری نخستین جام جهانی، سه مسابقه افتتاحیه نیز در آمریکای جنوبی برگزار میشود.
اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه هر کدام میزبان یک دیدار افتتاحیه خواهند بود و به همین دلیل هر شش کشور سهمیه مستقیم حضور در مرحله نهائی جام جهانی را دریافت میکنند.
انتخاب سه کشور آمریکای جنوبی نیز صرفاً جنبه نمادین ندارد؛ اروگوئه نخستین میزبان و قهرمان تاریخ
جام جهانی است، آرژانتین نخستین نایبقهرمان این رقابتها محسوب میشود و پاراگوئه نیز میزبان مقر کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی (کونمبول) است.
برنامهریزی اولیه نشان میدهد مسابقات افتتاحیه طی روزهای ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۳۰ در آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد و سپس رقابتها از ۱۳ ژوئن در مراکش، اسپانیا و پرتغال ادامه مییابد. فینال نیز برای ۲۱ ژوئیه پیشبینی
شده است.
آیا جام جهانی ۶۴ تیمی میشود؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها در محافل فوتبالی مطرح شده، احتمال افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۳۰ از ۴۸ به ۶۴ تیم است.
رومن مولینا، روزنامهنگار فرانسوی، مدعی شده جانی اینفانتینو قصد دارد این طرح را پیش از انتخابات کنگره فیفا در سال ۲۰۲۷ بهعنوان یکی از برنامههای اصلی خود مطرح کند.
هرچند فیفا هنوز تصمیم نهائی را نگرفته، اما خود اینفانتینو نیز اعلام کرده است که پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، این موضوع بهصورت رسمی بررسی خواهد شد.
حامیان این طرح معتقدند افزایش سهمیهها موجب توسعه فوتبال در آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی خواهد شد و فرصت حضور کشورهای بیشتری را در بزرگترین ویترین فوتبال جهان فراهم میکند.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند افزایش بیش از حد تعداد تیمها ممکن است کیفیت فنی مسابقات را کاهش دهد، فاصله تیمهای قدرتمند و ضعیف را بیشتر کند و ارزش رقابتهای مقدماتی را تحت تأثیر قرار دهد.
اروپا در آستانه تغییر فرمت مقدماتی
تحول احتمالی تنها به مرحله نهائی محدود نمیشود. یوفا نیز همزمان در حال بررسی فرمت جدیدی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی است.
بر اساس طرح پیشنهادی، مسابقات انتخابی اروپا از ساختار فعلی فاصله خواهد گرفت و الگویی مشابه فرمت جدید لیگ قهرمانان اروپا پیدا خواهد کرد.
در این سیستم، تیمها در دو سطح مختلف تقسیم میشوند تا تعداد مسابقات کماهمیت کاهش یابد و دیدارهای جذابتری میان تیمهای همسطح برگزار شود.
طبق این پیشنهاد، ۳۶ تیم برتر اروپا در سه گروه
۱۲ تیمی قرار میگیرند و هر تیم تنها شش مسابقه مقابل شش حریف متفاوت انجام خواهد داد. سایر تیمها نیز در سطح دوم رقابت خواهند کرد و سهمیههای نهائی از طریق پلیآف مشخص میشود.
الکساندر چفرین، رئیس یوفا، معتقد است این مدل بدون افزایش تعداد روزهای فیفادی، کیفیت مسابقات مقدماتی را به شکل محسوسی ارتقا خواهد داد.
پرونده بازگشت روسیه همچنان باز است
یکی دیگر از ابهامات مهم مسیر جام جهانی ۲۰۳۰، وضعیت تیم ملی روسیه است. پس از تعلیق فوتبال روسیه از سوی فیفا و یوفا، اکنون برخی مسئولان این کشور از احتمال بازگشت به رقابتهای رسمی سخن میگویند.
الکساندر دیوکوف، رئیس فدراسیون فوتبال روسیه، اخیراً اعلام کرده است که شانس حضور این کشور در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۳۰ بالا است؛ هرچند هنوز هیچ تصمیم رسمی از سوی فیفا و یوفا اتخاذ نشده است.
در واقع، سرنوشت حضور روسیه همچنان بیش از آنکه فوتبالی باشد، به تحولات سیاسی و تغییر استانداردهای دوگانه نهادهای بینالمللی و دخالت سیاست در ورزش وابسته خواهد بود.
جام جهانی؛ از یک تورنمنت ورزشی تا پروژهای جهانی
مرور تصمیمات اخیر فیفا نشان میدهد نگاه این نهاد نسبت به جام جهانی دیگر صرفاً برگزاری یک مسابقه فوتبال نیست. گسترش تعداد تیمها، افزایش تعداد کشورهای میزبان، توسعه بازارهای جدید، ورود کشورهای بیشتر به چرخه درآمدهای فوتبال و افزایش مخاطبان تلویزیونی، همگی نشان میدهد جام جهانی بیش از هر زمان دیگری به یک پروژه جهانی اقتصادی، فرهنگی و رسانهای تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، حفظ تعادل میان توسعه فوتبال و کیفیت فنی مسابقات، مهمترین چالشی خواهد بود که مدیران فیفا در سالهای آینده با آن روبهرو هستند.
آلمان هم وارد صف میزبانان شد
در حالی که نگاه فوتبال جهان به جامهای جهانی ۲۰۳۰ و ۲۰۳۴ دوخته شده، رقابت برای میزبانی دورههای بعدی نیز آغاز شده است.
فدراسیون فوتبال آلمان اعلام کرده قصد دارد برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ نامزد شود. اکسل هلمن، عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال آلمان، تأکید کرده است این کشور با برخورداری از ورزشگاههای استاندارد، شبکه حملونقل گسترده، زیرساختهای ارتباطی مناسب و تجربه موفق برگزاری جام جهانی ۲۰۰۶، یکی از آمادهترین گزینههای جهان برای میزبانی دوباره این رقابتها به شمار میرود.
به گفته مسئولان فوتبال آلمان، جام جهانی ۲۰۰۶ که با عنوان «افسانه تابستان» شناخته میشود، نه تنها از نظر ورزشی موفق بود، بلکه تصویر بینالمللی این کشور را نیز متحول کرد و سرمایهگذاریهای انجامشده در آن دوره همچنان برای اقتصاد و زیرساختهای شهری آلمان سودآور است.
اگرچه روند رسمی انتخاب میزبان جامهای جهانی ۲۰۳۸ و ۲۰۴۲ هنوز آغاز نشده، اما اعلام آمادگی زودهنگام آلمان نشان میدهد رقابت برای میزبانی بزرگترین رویداد فوتبال جهان سالها پیش از آغاز مسابقات کلید میخورد.
جام جهانی ۲۰۳۰ مجموعهای از تغییرات بنیادین
جام جهانی ۲۰۳۰ را میتوان نقطه عطفی در تاریخ فوتبال جهان دانست؛ تورنمنتی که همزمان با جشن یکصدمین سال تولد این رقابتها، در آستانه تجربه مجموعهای از تغییرات بنیادین قرار دارد.
از میزبانی مشترک شش کشور و احتمال برگزاری جام جهانی ۶۴ تیمی گرفته تا اصلاح ساختار مسابقات مقدماتی و برنامهریزی کشورها برای میزبانی دورههای آینده، همگی نشان میدهد فوتبال جهان وارد دورهای تازه شده است؛ دورهای که در آن توسعه، درآمدزایی و جهانیسازی بیش از گذشته در کنار رقابتهای ورزشی قرار گرفتهاند. موفقیت یا ناکامی این تغییرات، نه تنها آینده جام جهانی، بلکه مسیر فوتبال بینالمللی در دهههای پیشرو را نیز ترسیم خواهد کرد.