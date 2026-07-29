برنز رستمیان در هانگژو؛ پایان ۲ سال انتظار
مدال برنز هانیه رستمیان در جام جهانی تیراندازی، طلسم ناکامی نمایندگان ایران در کسب مدال جهانی را شکست.
جام جهانی تیراندازی 2026 در هانگژوی چین با یک اتفاق مهم برای تیراندازی ایران به پایان رسید؛ هانیه رستمیان با کسب مدال برنز تپانچه 10 متر بانوان، بار دیگر نام ایران را در میان مدالآوران یکی از معتبرترین رویدادهای بینالمللی این رشته ثبت کرد. رستمیان که در اردوی تیم ملی در عمان نیز توانسته بود رکورد ایران در تپانچه 10 متر را ارتقا دهد این روند را در هانگژو نیز ادامه داد تا تلاشهای این ورزشکار و کادر مدیریتی فدراسیون در تامین بهترین شرایط برای تیم ملی در سختترین روزهای ورزش، نتیجه دهد. این مدال تنها یک سکو نبود؛ بلکه پایان بیش از دو سال انتظار برای کسب مدال انفرادی تیراندازی ایران در رقابتهای جهانی به شمار میرود. آخرین بار در اردیبهشتماه سال 1402، سجاد پورحسینی در مسابقات قهرمانی جهان باکو با کسب مدال طلای تپانچه 10 متر، آخرین مدال انفرادی تیراندازی ایران را در سطح جهانی به دست آورده بود. پس از آن، با وجود حضور مستمر ملیپوشان در رویدادهای مختلف، تیراندازی ایران از رسیدن به سکوهای جهانی بازمانده بود. مدال برنز هانیه رستمیان در هانگژو، این روند را پایان داد و نشان داد تیراندازی ایران همچنان توانایی رقابت با بهترینهای جهان را دارد.