دعوت ۱۷ تکواندوکار به اردوی تیم ملی بانوان
با اعلام مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی تکواندو زنان ایران، ۱۷ تکواندوکار برای حضور در اردوی آمادهسازی و شرکت در رقابتهای پرزیدنتکاپ پاکستان، جهانی زنان چین و بازیهای آسیایی ناگویا دعوت شدند.
پس از برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی زنان کادر فنی تیم ملی تکواندو زنان ایران اسامی نفرات دعوتشده به اردوی آمادهسازی این تیم را اعلام کرد.
بر این اساس، نفرات دعوتشده به تفکیک اوزان به شرح زیر هستند:
* وزن اول: ساینا کریمی و معصومه رنجبر * وزن دوم: مریم ملکوتی و مهلا مؤمنزاده * وزن سوم: شاپرک نجفی و ریحانه رحیمی * وزن چهارم: ناهید کیانی، آناهیتا رمضانی و هستی محمدی * وزن پنجم: نسترن ولیزاده و یلدا ولینژاد * وزن ششم: ساغر مرادی و فرشته فتحی * وزن هفتم: الهام حقیقی و سارا صوفی * وزن هشتم: فاطمه احمدی و حنا زرینکمر
در مجموع هفده تکواندوکار در این مرحله به اردوی تیم ملی زنان دعوت شدهاند تا زیر نظر کادر فنی، تمرینات آمادهسازی خود را برای حضور در رقابتهای پیش رو دنبال کنند. هدایت تیم ملی تکواندو زنان ایران برعهده مهروز ساعی است. همچنین شیما خلیلارجمندی به عنوان مربی و روشنک حسینی به عنوان سرپرست تیم ملی زنان را همراهی میکنند. رقابتهای پرزیدنتکاپ پاکستان از ۲۶ تا ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد.