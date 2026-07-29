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کد خبر: ۳۳۵۰۷۳
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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اعلام زمان برگزاری لیگ برتر وزنه‌برداری ۱۴۰۵

فدراسیون وزنه‌برداری زمان آغاز لیگ برتر سال ۱۴۰۵ را سوم شهریور اعلام کرد؛ رقابت‌های امید و بانوان نیز از چهارم آذر آغاز می‌شود و برنامه نقل‌وانتقالات تیم‌ها مشخص شد.
براساس تصمیم هیئت‌رئیسه، کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون مقرر شد لیگ برتر وزنه‌برداری در سال ۱۴۰۵ در قالب دو لیگ برتر بزرگسالان و لیگ برتر امید در بخش آقایان و در بخش بانوان به عنوان لیگ بانوان برگزار می‌شود.
زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان: * مرحله اول: ۴-۳ شهریور * مرحله دوم: ۱۳-۱۲ مهر* مرحله سوم: ۲۷-۲۶ آذر
زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان: * مرحله اول: ۶-۴ آذر * مرحله دوم: ۲۵-۲۳ دی
نیم فصل مسابقات: از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ آذر باشگاه‌ها طبق ماده ۵۲ آئین‌نامه مسابقات لیگ برتر می‌توانند نسبت به جذب ورزشکار و نقل و انتقال آنان با رعایت ضوابط اقدام کنند. همچنین آخرین زمان مهلت ارائه قراردادها به فدراسیون برای لیگ برتر بزرگسالان ۱۸ مرداد و برای لیگ برتر امید و بانوان ۱۸ مهر است.

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