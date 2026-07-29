گزارش مرکز آمار از تورم 88 درصدی تیرماه

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه در تیرماه 1405 به 66 درصد و نقطه به نقطه به

87 و 9 دهم درصد رسید.

به گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ماه 1405 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد

676 و 9 دهم رسیده است که نسبت به ماه قبل، سه و یک دهم درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل،

87 و 9 دهم درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 66 درصد افزایش داشته است.

در تیر ماه 1405 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 87 و 9 دهم درصد بوده است.

یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 87 و 9 دهم درصد بیشتر از تیر ماه 1404 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1405 در مقایسه با ماه قبل، هفت دهم واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در تیر ماه 1405 تورم ماهانه خانوارهای کشور هم برابر سه و یک دهم درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، دو و نیم درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه و شش دهم درصد بوده است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

نرخ تورم سالانه کشور هم در تیر ماه 1405 برابر 66 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 63 و 9 دهم درصد برای دهک دهم، تا 73 و نیم درصد برای دهک دوم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9 و شش دهم واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (هشت و چهار دهم واحد درصد) به میزان یک و دو دهم واحد درصد افزایش داشته

است.

شایان ذکر است دیروز بانک مرکزی هم نرخ تورم در دوازده ‌ماه منتهی به تیرماه را

61 و چهار دهم درصد، تورم نقطه ‌به ‌نقطه را

83 و 9 دهم درصد و ماهانه را سه و شش دهم درصد اعلام کرد.