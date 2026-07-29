تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به وزارت جهاد کشاورزی

صندوق توسعه ملی، با وجود ادعای همتی درباره تأمین تمام نیازهای ارزی کشور، از تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی به وزارت جهادکشاورزی برای تأمین امنیت غذایی کشور خبر داد!

به گزارش خبرگزاری فارس؛ مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در دیدار غلامرضا نوری قزلجه در محل صندوق، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای تقویت ذخایر استراتژیک و ارتقای زیرساخت‌های تأمین محصولات کشاورزی، با درخواست یک میلیارد دلاری وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرده است. در ادامه این نشست غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم حفظ و تغذیه ذخایر استراتژیک کشور در شرایط فعلی، اعلام کرد: برای این منظور درخواستی در حد یک میلیارد و 700 میلیون دلار تسهیلات از محل منابع صندوق مطرح شده بود که در حال حاضر مصوباتی در حد یک میلیارد دلار برای آن پیش‌بینی شده است.

او ضمن قدردانی از حمایت هیئت عامل صندوق توسعه ملی در زمینه تخصیص تسهیلات برای تأمین کالاهای اساسی به ویژه در طول جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد که هدف نهائی از جذب سرمایه‌های جدید و تقویت امنیت غذایی، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و کم کردن فاصله‌های قیمتی است تا تمامی اقشار جامعه بتوانند به راحتی به امنیت غذایی دست یابند.

حاتم‌بخشی صندوق و ادعای همتی

همچنین رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، درخصوص چشم‌انداز سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی برای وزارت جهاد کشاورزی، «سقف ارزی» تعیین نکرده و آماده است؛ تمامی طرح‌های معرفی شده توسط وزارتخانه را (در صورت واجد شرایط بودن) تأمین مالی کند. گفتنی است؛ عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفت که «هیچ مشکل و محدودیتی برای تأمین ارز نداریم». اگر چنین است؛ چرا وزارت جهادکشاورزی باید درخواست یک میلیارد و 700 میلیون دلار تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی داشته باشد و صندوق هم با پرداخت یک میلیارد دلار، موافقت کند؟ لازم است که در این خصوص توسط هر سه دستگاه، شفاف‌سازی صورت بگیرد؛ بخصوص که این منابع ارزی، به‌صورت انحصاری به چند واردکننده خاص داده می‌شود و به دلیل حذف ارز ترجیحی و انحصار، در طول جنگ و پس از آن، همچنان مواد غذایی به شدت گران شده و می‌شود.