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کد خبر: ۳۳۵۰۵۸
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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جواد قارایی: صفحه اینستاگرامم به‌دلیل دفاع از ایران مسدود شد

جواد قارایی، مستندساز و کارگردان مجموعه «ایرانگرد»، اعلام کرد صفحه اینستاگرامش پس از انتشار مواضعش در حمایت از ایران و مخالفت با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای مدتی مسدود شده بود. او گفت این صفحه پس از حدود هشت ماه دوباره در دسترس قرار گرفته است.
قارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد علت مسدود شدن صفحه‌اش، حمایت از ایران، مخالفت با آمریکا و رژیم صهیونیستی و انتشار دیدگاه‌هایش در فضای مجازی بوده است. به گفته او، گزارش‌های متعدد کاربران مخالف باعث بسته شدن حساب کاربری‌اش شد.
وی با اشاره به روزهای حمله به ایران، این دوران را برای خود بسیار تلخ توصیف کرد و گفت در کنار مردم و نیروهای مسلح، هر اقدامی که از دستش برمی‌آمد، از فعالیت رسانه‌ای تا جمع‌آوری کمک، انجام داده است.
این مستندساز همچنین درباره روایت رسانه‌ای از روزهای مقاومت تأکید کرد که انتقال این روایت باید با صداقت، انصاف و عشق به وطن همراه باشد و معتقد است چنین رویکردی می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشد.

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