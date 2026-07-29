رسانه‌های جمهوری آذربایجان در اقدامی مشترک به قرار گرفتن شبکه تلویزیونی دولتی «آز‌تی‌وی» در فهرست شبکه‌های معاند از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند.

رسانه‌های کشور جمهوری آذربایجان اصولأ در اقدامات تقابلی، هم‌افزا و همسو عمل می‌کنند و به صورت آبشاری، موضوع مورد نظر را برای مدتی در فضای رسانه‌ای داغ نگه می‌دارند؛ رویکردی که به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

درهمین چارچوب، مرکز توسعه رسانه‌های جمهوری آذربایجان وابسته به ریاست جمهوری این کشور، در اقدامی که آن را تقابلی خواند با صدور بیانیه‌ای، فعالیت شبکه تلویزیونی سحر برون‌مرزی سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان این رسانه در خاک جمهوری آذربایجان را غیرقانونی اعلام کرد!

رسانه‌های جمهوری آذربایجان نیز به بازگویی این بیانیه اکتفا نکردند و با برنامه‌سازی‌های مختلف، رویکردی تهاجمی نسبت به کلیت سیاست‌گذاری کشورمان در پیش گرفتند. اما آنچه در این میان از دید رسانه‌های جمهوری آذربایجان مغفول مانده این است که سال‌هاست دفتر نمایندگی سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ایران در باکو به بهانه‌های واهی تعطیل شده و فراتر از چارچوب رسانه‌ای، به جای طرح موضوعات اختلافی در کمیسیون مشترک رسانه‌ای، با دفتر و خبرنگاران شبکه سحر نیز به‌صورت سیاسی و غیر حقوقی برخورد شده است.

با وجود همه این فضاسازی‌ها و اقدامات لابی‌گری برای بسته شدن صفحات شبکه سحر و تحت تعقیب قرار دادن همکاران شبکه سحر آذری، گفتمان جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و مناطق پیرامونی، طرفداران پر و پا قرص دارد. مخاطبان علاقه‌مند زیادی در جست‌وجوی شبکه سحر برون‌مرزی صداوسيما هستند و همین موضوع، شبکه سحر را به عنوان رسانه‌ای جریان‌ساز و ميدان‌دار در فضای رقابت ترک‌زبانان خارج از کشور مطرح کرده است. در طول سال‌های گذشته هر آنچه علیه شبکه تلویزیونی سحر آذری در رسانه‌های رقيب مطرح شد‌، مخاطبان بیشتری را نسبت به سحر آذری کنجکاو کرد و در سبد تبلیغات شبکه سحر آذری قرار گرفت. به اعتراف رسانه‌های رقيب، نه تنها شبکه سحر آذری محدود نخواهد شد، بلکه بر تعداد افرادی که به همراه خانواده، شبکه تلویزیونی سحر آذری را در خارج از کشور تماشا می‌کنند افزوده خواهد شد؛ به عبارتی دیگر، هرچه علیه شبکه سحر آذری پروپاگاندا می‌شود بر تعداد مشتاقان آن افزوده می‌شود.