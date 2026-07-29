فراموشی انتقام، خیانت به خون رهبر شهید است

سفیر پیشین ایران در مکزیک گفت: کسانی که مخالف انتقام از ترامپ و نتانیاهو هستند قطعا ذی‌نفع رئیس‌جمهور تروریست آمریکا محسوب می‌شوند و ما قطعا این تروریست‌ها را قصاص خواهیم کرد.

محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر پیشین ایران در مکزیک طی گفت‌وگو با خبرنگار کیهان ضمن اشاره به کسانی که خواستار فراموشی انتقام هستند، اظهار داشت: خواسته این افراد مبنی بر فراموشی انتقام نمی‌تواند ناشی از یک عقیده باشد یا یک تحلیل باشد، بلکه ناشی از منافع است. منافع کسانی که به اصطلاح دُمشان به آمریکا بند است. ترامپ تهدید کرده بود که اگر همصدایی نکنید با ما، آن کسانی که از ما مزد می‌گیرند، حقوق می‌گیرند، آنها را افشا

می‌کنیم.

وی افزود: نمی‌شود کسی کمترین عِرق را به وطن داشته باشد و بگوید که به شهادت رسیدن رهبر انقلاب و سران نظامی کشور، دانشمندان و این همه مردم را نادیده بگیریم.

این در حالی است که آنها حاضر نیستند اگر اتفاقی برای اعضای خانواده‌شان رخ بدهد، این جنایت را نادیده بگیرند.

قصاص ترامپ و نتانیاهو

و مجازات همه دست‌اندرکاران

این دیپلمات پیشین در ادامه با تأکید بر ضرورت انتقام قاطع، تصریح کرد: حتماً باید همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند و به دنبال آن حجت‌الاسلام سید علی خمینی نیز تأکید کردند، ما باید انتقام خون رهبرمان را بگیریم و جانیان تروریست آمریکایی- صهیونی

را قصاص کنیم.

قدیری ابیانه خاطرنشان کرد: قصاص جنایتکاران، مرحله‌ای از مجازات است و به این‌جا ختم نمی‌شود. حتماً باید ترامپ و نتانیاهو کشته شوند، ولی این تمام انتقام ما نخواهد بود. تمام کسانی که دست‌اندرکار این جنایات بودند، باید مجازات شوند. تمام کسانی که آمریکا و اسرائیل را به این جنایات ترغیب کردند، باید مجازات شوند. از جمله سران کشورهای عربی که پایگاه در اختیار آمریکا گذاشتند و با آمریکا در حمله به کشورمان مشارکت کردند، اینان باید به مجازات عملشان برسند و ملت ما باید این وضعیت موجود را تحکیم بخشد.

صعود ایران به قله و افول آمریکا

از جایگاه ابرقدرتی

وی با توصیف جایگاه کنونی ایران بیان داشت: واقعیت این است که ما امروز یک ابرقدرت هستیم و همه باید مثل یک ابرقدرت فکر کنند و برنامه‌ریزی کنند. ما ابرقدرت اسلامی هستیم، نه از نوع خبیثانه غربی. بنابراین، مردم مطمئن باشند که ابرقدرت آمریکا رو به افول است و ابرقدرت ایران رو به صعود است.

به هیچ وجه از حق اعمال حاکمیت خود

در تنگه هرمز کوتاه نخواهیم آمد

سفیر پیشین ایران در مکزیک در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های مطرح شده مبنی بر بی‌توجهی به تنگه هرمز، گفت: کسانی هم که می‌گویند از اعمال حاکمیت تنگه هرمز صرف‌نظر کنیم، در حقیقت روحیه رضاخان را دارند که در آن دوره انگلیس سرزمین‌های مهم و وسیعی را به بیگانگان بخشید. تنگه هرمز حق ماست، متعلق به ماست و ما باید محکم آن را در اختیار بگیریم و دیگر رها نکنیم. ۴۷ سال ما را تحریم کردند، حالا نوبت ماست که آن‌ها را تحریم

کنیم.

تهدید ترامپ و تبدیل او

به هدفی برای صهیونیست‌ها

وی با تحلیل تهدید اخیر ترامپ، هشدار داد: تهدیدات اخیر ترامپ جانش را به خطر انداخته است. چرا که گفته اگر من کشته شوم، حمله‌ای بسیار وسیع علیه ایران صورت خواهد گرفت. این حمله بسیار وسیع علیه ایران، خواست اسرائیل است. بنابراین ممکن است از طرف صهیونیست‌ها علیه او اقدام شود تا این حمله مورد ادعای ترامپ انجام شود. البته اگر انجام دهد، آمریکا شکست خواهد خورد، ولی اسرائیل را هم با این تهدیدش به منشأ خطر علیه جان خودش تبدیل کرده و احتمال ترور او افزایش پیدا کرده

است.

قدیری ابیانه با اشاره به نزدیکی صهیونیست‌ها به ترامپ، افزود: ترور ترامپ توسط صهیونیست‌ها کار آسانی نیست؟ داماد او یک صهیونیست است و افراد نزدیک به ترامپ بسیار صهیونیست هستند و آنها به راحتی می‌توانند ترامپ را ترور کنند. ولی ما باید تهدیدی مشابه داشته باشیم که اگر اقدامی علیه رهبر ما صورت گیرد، ما چنان ضربه‌ای به آمریکا خواهیم زد که تصورش را هم نکند.