باید خسارات به‌ منافع ایران جبران شود

وزیر امور خارجه در پاسخ به تماس وزیر امور خارجه اوکراین، هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ایران را غیرقابل‌قبول خواند و تاکید کرد که باید خسارات به‌طور کامل جبران

شود.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه (6 مردادماه) در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تماس آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین با خود نوشت: وزیر خارجه اوکراین اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، افزود: با این وجود صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابل‌قبول است. باید خسارات و زیان‌های وارد شده نیز به‌طور کامل جبران شود.

ادعای غیرعمدی بودن حمله اوکراین

به کشتی ایرانی مسموع نیست

همچنین عراقچی در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک روز جاری خود طی یک تماس تلفنی، با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. در این گفت‌وگوی تلفنی درخصوص آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز تبادل‌نظر شد و وزیر خارجه ایران مواضع و ملاحظات کشورمان درخصوص وضعیت جاری در منطقه از جمله رایزنی‌های در حال انجام با سلطنت عمان را تشریح کرد.

عراقچی همچنین با مردود دانستن بیانیه مداخله‌جویانه اتحادیه اروپایی درخصوص ماموران متخلف فرانسوی در تهران، خاطرنشان کرد: حمایت اتحادیه اروپایی از تخلف ماموران فرانسوی شاغل در سفارت این کشور در تهران، مغایر با مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است.

وزیر امور خارجه با اشاره به تماس تلفنی وزیر خارجه اوکراین با ایشان و تاکید بر غیرعمدی بودن حمله به کشتی ایرانی، تصریح کرد که با توجه به اظهارات صریح رئیس‌جمهور اوکراین در پذیرش مسئولیت تعرض به کشتی تجاری ایرانی، ادعای غیرعمدی بودن این حمله مسموع نیست و رژیم اوکراین باید صراحتا مسئولیت این اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه که منجر به شهید و مجروح ‌شدن شهروندان ایرانی و تخریب کشتی تجاری ایرانی شد را ‌بپذیرد.