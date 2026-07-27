هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمیرسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اراده ملت بزرگ ایران نشان داده است که آمریکا در انفعال است و در سیاستورزیهای ما نیز باید آمریکا همچنان در انفعال باقی بماند. جنگ آمریکا جنگ است، صلح او هم جنگ است و گفتوگوی او نیز جنگ است؛ بنابراین باید مراقب بود، زیرا هیچوقت ما با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید و این اراده ملت است که همواره میتواند تعیینکننده باشد.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به بیعت حزبالله لبنان با رهبر مسلمانان جهان و فرمانده مقاومت، حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای، گفت: این بیعت، قله بلند امت و چهره پیروز مقاومت بود که آثار بسیار زیادی در صحنه بینالمللی و بهویژه در منطقه داشت و استحکام امت اسلامی و مقاومت را متجلی کرد؛ همان امت و مقاومتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر آن مجبور به عقبنشینی شدند.
وی افزود: امامالمسلمین در پاسخ حزبالله فرمودند جمهوری اسلامی نیز در راستای خطمشی رهبر معظم و شهید انقلاب، امام سید علی رضوانالله تعالی علیه، دفاع از این مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده و حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را بهعنوان شرط اول تفاهمنامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.
به گزارش مهر، نایبرئیسمجلس ادامه داد: رهبر عزیزمان همچنین فرمودند امروز که ملتهای جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیستهای جنایتکار و نابودکننده هر سه نسل به ستوه آمدهاند، راهی جز جهاد و مقاومت پیش رو نمانده است و پایداری در این راه، نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدان راه حق خواهد کرد.
حاجیبابایی با یادآوری بیانات رهبر انقلاب، اظهار کرد: به یاد داریم سخنان رهبر عزیزمان که فرمودند هدایت این کشور در مسیر خواست عمومی مردم مبعوث است؛ ریلگذاری برای اداره کشور بر اساس خواست ملت که رهبری آن را تبیین و تأیید میفرمایند، صراط مستقیم امام شهید است که باید با استقامت و قدرت آن را بپیماییم و از سختیها نهراسیم.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین با بشارت به وعده الهی و دل بستن به آن، ایجاد شجاعت برای مقابله با آمریکای جنایتکار را یادآور شدند؛ همانگونه که قرآن کریم میفرماید: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ».
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید بدانند که تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث، رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم مبعوث رقم خواهد خورد. آنچه را که ملت بخواهند، مجلس شورای اسلامی بر آن پافشاری خواهد کرد و یک قدم از خواسته ملت و رهبری عقبنشینی نخواهد کرد.
نباید اجازه داد آمریکا هر زمانی که بخواهد بجنگد
و هر زمانی که خواست آتشبس اعلام کند
وی تأکید کرد: نباید اجازه داد آمریکا هر زمانی که بخواهد بجنگد و هر زمانی که خواست آتشبس اعلام کند. جمهوری اسلامی ایران باید پرقدرت در برابر خواست آمریکا بایستد و نگذارد آمریکا فعالمایشاء منطقه باشد.
حاجیبابایی ادامه داد: اراده ملت بزرگ ایران نشان داده است که آمریکا در انفعال است و در سیاستورزیهای ما نیز باید آمریکا همچنان در انفعال باقی بماند. جنگ آمریکا جنگ است، صلح او هم جنگ است و گفتوگوی او نیز جنگ است؛ بنابراین باید مراقب بود، زیرا هیچوقت ما با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید و این اراده ملت است که همواره میتواند تعیینکننده باشد.
وی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز قدرت بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد و امروز قله اقتدار ماست؛ از این قله اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران باید حتماً پشتیبانی و حراست کرد.
نایبرئیسمجلس با بیان اینکه وحدت، اساس و کلید پیشرفت کشور است، گفت:
رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر وحدت تأکید فرمودهاند و رهبری و ملت مبعوث، میراثداران امام شهید و میزانالحراره انقلابی بودن و مبارزه با استکبار جهانی هستند؛ بنابراین باید بر همین اساس حرکت خود را آغاز کنیم.
حاجیبابایی در پایان اظهار کرد: به کارفرمایان اوکراین اخطار میکنیم هرگونه شیطنت از طریق پیمانکار شما در منطقه و دریای خزر، پاسخ پشیمانکننده ملت بزرگ ایران را به دنبال خواهد داشت.
مجازات جنایت علیه بشریت تعیین شد
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، مجازات مرتکبان جنایت علیه بشریت را تعیین کرد. نمایندگان همچنین اعمالی را که در حکم جنایت جنگی شناخته میشوند، تعیین کردند.
رسیدگی دیوان محاسبات به ترکفعل مؤثر در بروز اختلالات سامانههای بانکی
بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجاد شده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها، موضوع احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده که پیشتر نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.
این نهاد نظارتی ضمن پیگیری و تسهیلگری برای رفع ایرادات و موانع موجود، رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل، بهویژه درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی را بدون اغماض در دستور کار دارد.