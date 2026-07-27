سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

نیویورک تایمز در تحلیلی می‌نویسد نتانیاهو به دنبال نمایش تداوم روابط نزدیک با ترامپ برای تقویت جایگاه خود در آستانه انتخابات اسرائیل است و می‌خواهد حمایت ترامپ برای ادامه جنگ علیه ایران را به نحوی تضمین کند.

نیویورک‌تایمز در تحلیلی نوشت دیدار روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو رهبر در ماه‌های آینده با آزمون‌های انتخاباتی مهمی روبه‌رو هستند و همزمان اختلاف دیدگاه آنها درباره پرونده ایران پررنگ‌تر شده است.

نتانیاهو که براساس نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات پاییز اسرائیل از رقبای خود عقب افتاده، تحت فشار است تا به افکار عمومی این رژیم نشان دهد همچنان از روابط نزدیک و مؤثر با رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار است؛ موضوعی که می‌تواند در رقابت‌های انتخاباتی برای او اهمیت سیاسی داشته باشد.

به گزارش فارس، در مقابل، ترامپ نیز در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا قرار دارد؛ انتخاباتی که پس از جنگی پرهزینه با ایران برگزار می‌شود. به نوشته این روزنامه، بسیاری در آمریکا معتقدند واشنگتن تحت تأثیر اسرائیل وارد این جنگ شد؛ جنگی که نه به نابودی برنامه هسته‌ای ایران انجامید و نه هدف اعلام‌شده تغییر حکومت در تهران را محقق کرد.

بر اساس این گزارش، دولت اسرائیل هیچ تمایلی به پایان جنگ ندارد و همچنان گزینه تداوم درگیری‌های نظامی را ترجیح می‌دهد.

«دنی سیترینوویچ»، فرمانده پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل و کارشناس مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی این رژیم، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفت: از نگاه رهبران اسرائیل، هرگونه توافق آمریکا با ایران به تقویت حکومت در تهران منجر خواهد شد؛ حکومتی که تل‌آویو همچنان خواهان تضعیف یا سرنگونی آن است.