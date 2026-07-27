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کد خبر: ۳۳۴۹۵۵
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
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سخنگوی دولت:

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

سخنگوی دولت گفت: ۴۰۰ مگاوات به همراه برق نیروگاه‌هایی که تا پایان تابستان ۱۴۰۵ وارد مدار می‌شوند، در اختیار صنایع قرار می‌گیرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تامین برق صنایع و تولید و در اولویت قرار نگرفتن آنها در قطع برق ناشی از وجود ناترازی، اظهار کرد: در جلسه مشترک وزیران نیرو و صنعت، معدن و تجارت که روز شنبه ۲۷ تیر ماه با حضور معاونین دو وزارتخانه برگزار شد، مقرر شد ۴۰۰ مگاوات برق بیشتری برای شهرک‌های صنعتی تأمین شود. همچنین برای تأمین برق صنایع، علاوه‌بر استفاده از نیروگاه‌های موجود، برق نیروگاه‌هایی که تا پایان تابستان و اول پائیز امسال به تاز‌گی وارد مدار می‌شود، نیز در اختیار صنایع قرار گیرد.
وی با اشاره به آسیب‌دیدگی نیروگاه‌ها و خطوط انتقال در جنگ تحمیلی، افزود: از عموم مردم می‌خواهیم با توجه به آسیب‌دیدگی نیروگاه‌ها و خطوط انتقال در جنگ تحمیلی، با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، برای تأمین برق صنایع به عنوان بخش مولد کشور، همکاری بیشتری داشته باشند.
مهاجرانی درخصوص صنایعی که برق خود را از بازار بورس سبز و یا به صورت آزاد تهیه می‌کنند، عنوان کرد: ضمن آنکه صنایعی که برق خود را از بازار بورس سبز و برق آزاد تأمین می‌کنند، معادل برق خریداری‌شده به هیچ وجه مشمول قطع برق نخواهند شد و البته از صنایعی که به شرکت‌های تولیدکننده برق بدهکار هستند، نیز خواسته شده پرداخت بدهی خود را انجام دهند تا در اولویت محدودیت قرار نگیرند.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت صنایع مهم‌ های تک، گفت: وزارت نیرو تلاش کرده‌ است کمترین آسیب به بخش صنعت وارد شود؛ به‌ویژه صنایع
High-tech که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، از این صنایع حمایت خواهد شد و تاکنون نیز این حمایت ادامه داشته است.
۹۳ درصد چاه‌های کشاورزی کمتر از ۱۹ ساعت
 در شبانه‌روز مجاز به فعالیت هستند
وی درخصوص حمایت از برق بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی هم باید بگویم، مدیریت مصرف بر مبنای پروانه‌های قانونی بهره‌برداری و با استفاده از کنتورهای هوشمند انجام می‌شود؛ بنابراین کشاورزان از سهم قانونی خود برای برداشت آب بهره‌مند هستند و تنها از برداشت‌های مازاد که در گذشته موجب افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین می‌شد، جلوگیری می‌شود. باید توجه داشت که ۹۳ درصد چاه‌های کشاورزی کمتر از ۱۹ ساعت در شبانه‌روز مجاز به فعالیت هستند و بر این اساس مدیریت دو ساعته برق چاه‌های کشاورزی در راستای مدیریت توأمان آب و برق اجرائی می‌شود.

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