نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شبها هذیان میگوید
جنگ دیروز در حالی روز صد و پنجاهم را پشت سر گذاشت و وارد ماه ششم شد که تحلیلگران آمریکایی و غربی میگویند این لحظات درماندگی آمریکا، آغاز احتضار یک امپراتوری استعماری است.
آنها گفتند که نه تنها ایران در جنگ تسلیم تهدیدات نشد، بلکه تنگه هرمز هم از کنترل خارج شد و حملات بیوقفه ترامپ کاملاًً در شکستن اراده مقاومت ایران شکست خورده است. از نظر صاحبنظران، ترامپ در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است
خیانت سه باره آمریکا
و کاهش قیمت نفت با یک شایعه
افت قیمت نفت دیروز در پی انتشار برخی اخبار و شایعات درباره تداوم مذاکرات، به زیر ۹۰ دلار کاهش یافت و حال آن که با توقف مذاکرات به بالای 100 دلار صعود کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز تأکید کرد: دیپلماسی برای سومین بار از سوی آمریکا مورد خیانت قرار گرفت. فراموش نکنیم که این سومین بار در طول یک سال گذشته است که چنین اتفاقی رخ میدهد. دو بار پیش نیز، در حالی که در حال مذاکره بودیم، هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتیم. آنچه ایالات متحده انجام داد، نقض آشکار و فاحش مفاد مختلف توافق بود. بقایی در عین حال درخواست مذاکره را رد کرد و تأکید نمود که چنین درخواستهایی با ژن ایرانیها سازگار نیست.
عبور کاملاً محدود از هرمز و بابالمندب
روز گذشته، ۶ شناور قصد عبور از مسیر غیر تعیین شده ایران در تنگه هرمز را داشتند که با شلیک اخطار نیروی دریایی سپاه متوقف شدند. همزمان و به گزارش مؤسسه «کپلر» روز یکشنبه تنها ۱۱ کشتی حامل کالاهای اساسی از تنگه بابالمندب عبور کردند که پایینترین آمار ثبتشده طی چند ماه اخیر بهشمار میرود. این کاهش در حالی رخ داده است که از هفته گذشته، حملات نیروهای مسلح یمن به اهداف مرتبط با عربستان، روند کشتیرانی در دریای سرخ و سواحل یمن را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از نفتکشهای بزرگ نیز با حدود دو میلیون بشکه نفت عربستان و امارات، دریای سرخ را به مقصد چین ترک کرد و نفتکشی دیگر حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت عربستان را به مقصد پاکستان حمل میکرد.
مجبورند رژیم حقوقی ایران را بپذیرند
در همین حال، روزنامه فایننشال تایمز با بیان اینکه «آمریکا مجبور میشود مدیریت ایران بر تنگه هرمز را بپذیرد»، اذعان کرد: وقایع تنگه هرمز نشان داد که راهبرد نظامی واشنگتن برای بازگشایی این آبراه با شکست روبهرو است. کارشناسان نظامی معتقدند حتی هفتهها بمباران شدید نیز قادر به حذف تهدید موشکی ایران نیست و صنعت کشتیرانی به سمت پذیرش ناگزیر یک رژیم هزینهای برای عبور از تنگه پیش میرود. چالش اصلی آمریکا، منهدم کردن پرتابگرهای متحرک موشکی ایران است که تعدادشان محدود است و پنهانسازی آنها در جزایر و مناطق ساحلی کار را دشوار میکند. ایران با تجهیزات ساده مانند رادارهای دریایی کوچک توانایی نظارت بر کشتیها را دارد.
آخرین تقلاهای استعمارِ در حال احتضار
ریچارد دی ولف، استاد دانشگاه و اقتصاددان آمریکایی در ارزیابی سرنوشت جنگ و آخرین تحرکات ناکام واشنگتن نوشت: اینها آخرین تقلاهای یک استعمارِ در حال احتضار است: ۱. خیالپردازیهای آمریکا برای تصاحب کانادا و مناطق دیگر.
۲. خیالپردازیهای اروپا درباره شکست دادن، تجزیه کردن و سپس تصاحب روسیه. ۳. و خیالپردازیهای اسرائیل برای تسلط بر خاورمیانه.
نشریه معتبر فارین پالیسی که به شکل تخصصی به سیاست خارجی در آمریکا میپردازد، در تحلیلی نوشت: واقعیت های جغرافیایی ایران، آنقدر سرسخت و تغییرناپذیرند که هیچ میزان از تسلیحات پیشرفته و فناوریهای نظامی نمیتواند آنها را از بین ببرد. تنها راه خروج ترامپ از جنگ ایران، توافق و دادن امتیاز به تهران است.
این نشریه خاطر نشان کرد: آمریکا احساس میکند اقتصاد، اعتبار جهانی و هویت سیاسیاش، همزمان در خطر است. اما آنقدر سردرگم، درگیر و از واقعیت جدا افتاده است که نمیتواند تصمیم بگیرد چگونه هریک از آنها را نجات دهد.
ترامپ کاملاًً در شکستن اراده مقاومت ایران شکست خورد
تارا مالر، تحلیلگر نظامی سابق سازمان CIA معتقد است «حملات بیوقفه ترامپ کاملاًً در شکستن اراده مقاومت ایران شکست خورد». او خاطر نشان کرد: حملات تشدید شده ترامپ به ایران هیچ دستاورد نظامی و سیاسیای نداشت و تنگه هرمز هم از کنترل خارج شد. در این میان کمبود موشک و وضعیت اقتصادی موجب شد ترامپ به بمباران ایران پایان دهد. به احتمال زیاد نگرانیهایی درباره موشکهای ورودی به سمت متحدان در منطقه وجود دارد؛ متحدانی که با بارانی از حملات موشکی ایران مواجه شدهاند. این موضوع باعث شده دولت ترامپ نیز نگرانیهای اقتصادی داشته باشد. واضح است که تعدادی نگرانی سیاسی هم وجود دارد. در واقع ترکیبی از نگرانیهاست.
مالر افزود: اما مهمترین چیزی که باعث این وضعیت شد، این است که نه دستاورد دیپلماتیک داشتیم نه نظامی. اینجا نتایج استراتژیک اولویت اول هستند. و حالا در بعضی مناطق دیگر هم مشکلاتی پیش آمده که در یک نقطهی گلوگاه دریایی دیگر (دریای سرخ و حوثیها) دردسر درست کرده است. و ارزیابی دومی که توسط ایالات متحده انجام شد، به نظر نمیرسید که نتایج دیپلماتیک داشته باشد، و روندهایی که دوست داری ببینی هم نبود. پس من فکر میکنم این چیزی است که باید مراقبش باشیم. یک نکته خوشبینانه این است که معمولاً فرصتهایی وجود دار است، و خیلی نادر بود که بشود با افراد معتدلتر پیشرفت کرد. ما در موقعیتهای دیگر تونستیم این کار را سر میز مذاکره انجام بدهیم.
آمریکا زمینگیر شده؛
دورانی برای دوست داشتن ایران
آلون میزراحی، تحلیلگر اسرائیلی-آمریکایی هم میگوید: بزرگترین قدرت نظامی، ابرقدرت جهان و بزرگترین اقتصاد دنیا با همه آن ادعاها، نهتنها نمیتواند در جنگ با ایران پیروز شود، بلکه حتی قادر نیست از متحدان منطقهای خود در برابر متحدان ایران دفاع کند. در حالی که نیروها و پایگاههایش زیر آتش سنگین قرار دارند، با وجود تجهیزات چند تریلیون دلاری، عملاً زمینگیر شدهاند و امکان پاسخ مؤثر ندارند. چه دوران عجیبی برای زنده بودن است و برای دوست داشتن ایران، مقاومت و کرامت انسانی.
او با اشاره به تحولات شبه جزیره عربستان اضافه کرد: وقتی عربستان بیثبات شود، کل نظم غربی که بر پایه پترودلار، سرمایههای عربی، و هژمونی آمریکا در غرب آسیا بنا شده است، دچار تزلزل و تضعیف جدی خواهد شد. و بیثبات کردن عربستان بسیار آسان است. یمن بهتنهائی میتواند چنین کاری انجام دهد و در این میان، ایران را آزاد بگذارد تا نیروهای غربی و اسرائیلی را را هدف قرار دهد؛ در حالی که توان نظامی قدرتمند حزبالله و نیروهای عراقی هنوز وارد میدان نشدهاند. تنها یک فرد کاملاًً ناآگاه مانند ترامپ ممکن است جنگی را میان یک «خانه پوشالی» و آمادهترین و سرسختترین ملت جهان آغاز کند.
جنگ «بینقص» ترامپ به بنبست آتشین خورد
تحلیلهای مستند و واقعبینانه نیویورک تایمز مانند کابوس،گریبان دولت ترامپ را گرفته و رها نمیکند. این روزنامه دیروز نوشت: ترامپ در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است؛ حتی با وجود آنکه قدرتمندترین ابزار اعمال قدرت جهان را در اختیار دارد. رئیسجمهوری که تصور میکرد قدرتش هیچ مرزی نمیشناسد، اکنون دریافته که با محدودیتهای متعددی روبهروست؛ محدودیتهایی که او را بیش از گذشته سرخورده، آشفته و در تصمیمگیری و رفتار، غیرقابل پیشبینی کردهاند. جنگ «بینقص» ترامپ به بنبست آتشین رسید.
دونالد ترامپ از یازدهم مارس، بارها اعلام کرد که نبرد عملاً پایان یافته و این، جنگی «بینقص» است؛ ادعایی که با واقعیتی معکوس روبهرو شده است. تنگه هرمز بسته شده و عبور از دریای سرخ مختل شده است. ایران همچنان توان حمله به کشورهای خلیجفارس و پایگاههای نظامی را حفظ کرده و همین تناقض حامیان ترامپ را سردرگم کرده است. راهبردی که قرار بود ایران را از پا درآورد، آمریکا را تضعیف کرده، ذخایر مهمات را کاهش داده، ظرفیت بازدارندگی واشنگتن در برابر چین در آسیا را محدود کرده و تندروهای ایرانی را تقویت کرده است. خطر اصلی اکنون نه فقط تصمیم آغاز جنگ، بلکه تشدید حملات و پافشاری بر راهبردی شکستخورده است.
آمریکا قادر به تحمل تلافیهای دردناک نیست
این روزنامه همچنین مینویسد: حملات آمریکا به اهداف داخل ایران و تهدید ترامپ به زدن یک نیروگاه یا پل در برابر هر کشتی هدفگرفته شده، با این واقعیت روبهرو است که ایران میتواند پاسخ دهد. گزینههای تهران شامل حمله به کشورهای خلیجفارس، قطع کابلهای زیردریایی و استفاده از یمن برای هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ است. حمله به تأسیسات نفت و گاز ایران احتمالاً واکنش مشابهی علیه کشورهای خلیجفارس در پی خواهد داشت و جریان نفت را برای ماهها یا سالها کاهش میدهد. پیوستن حوثیها به جنگ و هدف گرفتن تردد دریایی عربستان، عرضه جهانی نفت را تهدید میکند. تهدید ترامپ به بمباران حوثیها نیز سابقه امیدوارکنندهای ندارد: او و جو بایدن حدود هفت میلیارد دلار برای حمله به آنان هزینه کردند، بیآنکه نتیجه آشکاری به دست آید. بزرگترین چکش جهان هم برای حل این بحران کارساز نیست
سرشکستگی ترامپ
در برخورد با دیوار سخت واقعیت
در شرایط درماندگی مطلق، ترامپ ترجیح میدهد خود را با طرحهای گرافیکی موهوم آرام کند. طرحهایی که او را در حال فتح تنگه هرمز و جزیره خارک نشان میدهند و او را فرشته نگهبان جهان مینامند! ترامپ البته چند ماه قبل ناپرهیزی کرد و خود را دزد دریایی توصیف کرد!
با وجود انیمیشن بازی و گرافیک بازی ترامپ، نتایج نظرسنجی مشترک انجام شده توسط شبکه خبری «سیبیاس» و شرکت «یوگاو» نشان میدهد که به عقیده اکثر مردم آمریکا (۷۶ درصد)، جنگ علیه ایران دشوارتر از آن چیزی است که رئیسجمهور آمریکا انتظار آن را داشت... همچنین ۸۳ درصد جوانان آمریکایی خواستار پایان فوری جنگ هستند.
از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه ایپسوس «تنها ۲۴ درصد آمریکاییها فکر میکنند جنگ با ایران ارزشش را داشت. فقط
۳۵ درصد آمریکاییها از عملکرد ترامپ رضایت دارند. تنها ۳۶ درصد، از جنگ علیه ایران حمایت میکنند. فقط ۲۲ درصد از نحوه مدیریت هزینههای زندگی توسط ترامپ رضایت دارند و ۷۰ درصد ناراضی هستند. فقط ۳۷ درصد گفتهاند که اگر امروز انتخابات کنگره برگزار شود به جمهوریخواهان رأی خواهند داد. همچنین، به گزارش اکونومیست: «جنگ ایران نامحبوبترین جنگ آمریکا شده و میزان رضایت از تصمیم ترامپ به منفی ۳۰ درصد رسیده است. فشار اقتصادی ناشی از جنگ مهمترین عامل نارضایتی است».. نشریه تایمز اسرائیل هم چند هفته قبل خبر داه بود: «۹۳.۱ درصد اسرائیلیها، ایران را برنده جنگ میدانند».
عصر جادوگری پایان یافته
ترامپ شبها هذیان میگوید
نشریه آتلانتیک میگوید «عصر جادوگری سیاسی پایان یافته و ترامپ در برابر واقعیت جنگ ایران قرار گرفته است»: او فقط شبها در شبکههای اجتماعی هذیان میگوید و پایگاه رای خود را ناامیدتر میکند. ترامپ سالها با ساختن واقعیتهای بدیل، هوادارانش را وادار کرده جهان را از دریچه روایتهای او ببینند؛ از «اخبار جعلی» خواندن گزارشهای نامطلوب و قربانی جلوه دادن شورشیان ششم ژانویه تا انکار انتخابات و ادعاهای بیاساس درباره تقلب پستی در سال ۲۰۲۰. اما او نه توانسته جنگ را پیروزمندانه جا بزند، نه توجهها را منحرف کند و نه آن را پایان دهد. نوشتههایش در تروث سوشال، اکنون میان محتوای هوش مصنوعی و بازنشرهای نیمهشب، به هذیانهای پراکنده شباهت دارد. پنج ماه تلاش برای القای پایان یا موفقیت جنگ، حتی با تغییر پسینی شمار کشتهشدگان آمریکایی در وبسایت پنتاگون، افکار عمومی را متقاعد نکرده است؛ واقعیت جنگ از جهان موازی ترامپ نیرومندتر شده است.
آن قدر دروغ گفت که چوپان دروغگو شد
آتلاتیک ادامه داد: بستن تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای نفت و منابع طبیعی، قیمتها را بالا برد. ترامپ بارها با اعلام نزدیک بودن پایان جنگ، قیمت نفت را موقتاً پایین آورد: از مصاحبه ۹ مارس هنگام جهش نفت برنت تا مرز ۱۲۰ دلار، تا پستهای ۲۰ و ۲۳ مارس و ادعای مذاکرات سازنده که سقوط
۱۳ درصدی برنت را در پی داشت. تحلیل انبیسی ۳۲ مورد از چنین وعدههایی را ثبت کرد، اما توافقها بارها شکستند و با ازسرگیری حملات سنگین آمریکا در ۱۲ ژوئیه، رئیسجمهور به «چوپان دروغگوی مأموریت انجام شد» بدل شد. بیاعتباری روایت جنگ، قدرت اقتصادی پستهای ترامپ را نیز کاهش داده است. قدرت اصلی ترامپ توانایی ساختن تصویری از خود بهعنوان نابغه محبوب و قربانی دائمی بود. اکنون جنگ ایران حدی را آشکار کرده که در برابر دروغ، منفعتطلبی و آشوبسازی او مقاومت میکند: واقعیتی سخت که شاید سرانجام به روایتسازی او رسیده باشد.
پسلرزههای کمبود ذخائر موشکی آمریکا
دونالد ترامپ، دیروز در بیانیهای که به روزنامه والاستریت جورنال فرستاده، گزارشها درباره کاهش ذخایر مهمات این کشور را رد کرد و گفت ایالات متحده بسیار بیشتر از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد و میزان آن نیز بسیار فراتر از نیازهایش است. گزارش کمبود ذخائر تسلیحاتی پریروز در اکثر رسانههای آمریکایی منتشر شد و موجی از نگرانی را برانگیخت.
اکسیوس دیروز فاش کرد که فرمانده سنتکام توصیه کرده بمباران تنگه هرمز متوقف شود. این سایت خبری به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، توصیه کرده که کارزار بمباران ایران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا به این عملیات به حداکثر میزان اثربخشی خود رسیده است.
در این میان، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد: کاهش ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و تاد آمریکا، نگرانیها درباره توان دفاع هوائی غرب در صورت ادامه جنگ فرسایشی ایران را افزایش داده است. عران اورتال، ژنرال پیشین اسرائیلی، گفت تولید رهگیرهای پیشرفته، گران و زمانبر است، در حالی که مهاجمان میتوانند موشکها و پهپادهای ارزانتر را سریعتر تولید کنند.
به گفته او، کمبود ذخایر ممکن است آمریکا را به رهگیری گزینشیتر و تمرکز بر مناطق حیاتی سوق دهد. این بحران میتواند اسرائیل و کشورهای خلیجفارس را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بحرانهای منطقه به هم متصل است
الیستر کروک، دیپلمات و افسر سابق امآیسیکس انگلیس میگوید: بحرانهای منطقه به یکدیگر متصل هستند و قابل تفکیک نیستند. همه چیز در وضعیت آشفتگی و تنش است؛ هیچ راهحل واحدی برای همه معادلات وجود ندارد. حل معادله با ایران، لزوماً معادله بین یمنیها و عربستان را حل نمیکند که اکنون در حال ورود به جنگ آشکار هستند. حتی معادله بین ایران و ترامپ، وضعیت حشد در عراق و رابطه الشرع در سوریه با لبنان را حل نخواهد کرد؛ آمریکا سعی دارد از طریق روستاهای شیعه همسایه مرز لبنان و سوریه، به حزبالله حمله کند. همه چیز به هم مرتبط است اما دستورکارهای جداگانه خود را دارد؛ این یک سردرد بزرگ است که حتی یک شطرنجباز هم برای حل آن مشکل دارد. این بحران به دلیل تلاش اسرائیل برای کسب مزیت از لبنان، سوریه و جاهای دیگر گسترش یافته و ترامپ را به باتلاقی از درگیریهای مختلف کشانده است. موضوع ایران در قلب ماجراست، اما همه این درگیریها دستورکارهای جداگانه دارند و با یک آتشبس ساده با ایران حل نمیشوند. یمنیها در این لحظه تصمیم گرفتهاند که زمان بیرون کردن سعودیها از منطقه فرا رسیده است.
جنایتکاری که یاد جوانمردی افتاد!
در حالی که فایننشال تایمز خبر میدهد «بیمه جنگ برای کشتیهای مرتبط با عربستان متوقف شده است»، منوشه امیر، جاسوس از کار افتاده رژیم کودککش صهیونیستی، با لحنی درمانده گفت: بستن بابالمندب خیلی ناجوانمردانه است! حوثیهای یمن همیشه مستضعف بودند، عقب مانده بودند، با لنگ و دمپایی راه میرفتند؛ جمهوری اسلامی آنها را بسیج کرد و بابالمندب را در اختیار گرفتند، این شیوه بسیار ناجوانمردانهای است! آقای ترامپ! ملتهای جهان! دولتهای اروپایی! چین و روسیه! نگذارید این وضع ادامه پیدا کند.
قواعد بازی را ایران تعیین میکند
اما فارغ از این عجز و نالهها اندیشکده مطالعات امنیتی اسرائیل دیروز گزارش داد: ایران است که قواعد بازی را تعیین میکند. راهبرد آمریکا این است که با حمله نظامی، ایران را از دستاوردهایش در تنگه هرمز محروم کرده و به میز مذاکره بازگرداند. با این حال، ارزشی که تهران برای کنترل خود بر این تنگه قائل است، توانایی در گسترش کارزار، و تلفات وارد شده به نیروهای آمریکایی، شانس موفقیت فشار را کاهش میدهد. ترامپ عملاً گزینههای خوبی در پیش رو ندارد. ادامه حملات خطر تبدیل شدن به جنگ فرسایشی را در پی دارد؛ گسترش قابلتوجه آن میتواند ایالات متحده را به کارزاری بکشاند که خواهان آن نیست.
ایران هرگز از پا در نمیآید
اقتصاد این کشور، قدرتمند و تحریمناپذیر است
فرید زکریا، مجری و نظریهپرداز مشهور آمریکایی در پاسخ به این پرسش که چرا فشار اقتصادی، ایران را به تسلیم نکشاند؟، اظهار کرد: یکی از بزرگترین معماهای پیرامون جنگ آمریکا و ایران این است که چرا هزینههای اقتصادی این کشور را وادار به صلح و تسلیم نکرده است؟ بخشی از پاسخ این است که کشورها صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی تصمیم نمیگیرند. ملیگرایی، احساس کرامت و غرور ملی هم نقش خود را ایفا میکنند. اقتصاد ایران با وجود دههها تحریم و فشارهای ناشی از جنگ، همچنان از مقاومت قابلتوجهی برخوردار بوده است. برخلاف تصور برخی درباره یک اقتصاد فروپاشیده، ایران دارای یکی از اقتصادهای صنعتی متنوع منطقه است. این کشور با دسترسی به تجارت زمینی با هفت کشور، بنادر فعال و صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، آهن و محصولات غذایی، توانسته بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین و در برابر فشارهای خارجی دوام بیاورد. ایران با تولید داخلیِ بیشترِ کالاهای مورد نیاز خود، از جمله خودرو، دارو و لوازم خانگی، خود را با تحریمهای بینالمللی سازگار کرده است. این کالاها همیشه از نظر رقابتپذیری در بازارهای جهانی وضعیت مطلوبی ندارند، اما نیازهای بازار داخلی را تأمین میکنند و همین موضوع در دوران جنگ نیز به کمک کشور میآید.»
آرزوهای در گور شده سناتور جنگ افروز
سرانجام باید به آرزوهای در گور شده «لیندسی گراهام»، سناتور خبیث و ضدایرانی پرداخت که اخیراً فرشته مرگ را ناغافل ملاقات کرد و ذلیلانه در برابر حق زانو زد.
«بازی لیندسی»، فیلمی است که الکس هولدر مستندساز انگلیسی، در حال تدوین نهائی آن است. به گزارش وال استریت ژورنال، هولدر طی سه سال گذشته سناتور لیندسی گراهام را همراهی کرده و رابطه نزدیک او با ترامپ و نتانیاهو را به تصویر کشیده است. او اخیراً پس از مرگ گراهام، بخشی از این تصاویر را در اختیار رسانهها گذاشته که حاکی از تلاشهای چندساله برای آغاز جنگ علیه ایران است. گراهام اندکی پس از آغاز حملات آمریکا به ایران در حالی که مشغول تماشای سخنان ترامپ است، با صدای بلند میخندد و میگوید: «ببینید ما چه کار کردهایم. نزدیک بود [از ذوق]گریه کنم. چند وقت است که ما دنبال همین هستیم. ترامپ نیز خوشحال است. امروز صبح با او صحبت کردم. خیلی هیجانزده بود و گفت: این بهترین کاری است که تاکنون انجام دادهام. او عاشق منفجر کردن چیزهاست... ترامپ و نتانیاهو مانند روزولت و چرچیل هستند».
الکس هولدر، گراهام را در دیدار با مقامات اسرائیلی و موساد، در زمانی که خود را برای درگیری با ایران آماده میکردند، همراهی کرد. او رفتار مقامات اسرائیلی با گراهام را به نحوه استقبال از یک نخستوزیر یا پادشاه تشبیه کرد. هولدر میگوید: «او کاری را که انجام میداد، بازی مینامید.»
هولدر در عین حال گفت در هفتههای پایانی زندگی گراهام متوجه شد که او در هفتههای پایانی زندگی، اغلب بهطور فزایندهای خسته به نظر میرسد و به همین دلیل از او پرسیده بود آیا حالش خوب است یا نه؟ سناتور پاسخ داد که وقت خوابیدن ندارد، زیرا باید کار جمهوری اسلامی را یکسره کند، توافق صلحی میان روسیه و اوکراین شکل دهد و تا پایان سال زمینه برقراری روابط میان عربستان و اسرائیل را فراهم کند. میگفت: «هنوز به هیچ وجه نمیتوانم
بمیرم.»
سکانس حذف شده از مستند «بازی لیندسی»
به گفته الکس هولدر، گراهام بهتدریج از دولت ترامپ و همچنین جمهوریخواهان همحزبی خود بهدلیل جنگ با ایران، بیش از پیش ناامید و ناراضی شده بود. گراهام گفت: «افراد بسیار کمی از داخل دولت بیرون آمدهاند تا از این جنگ دفاع کنند. واقعاً شوکه شدهام.» در آخرین گفتوگو که چند هفته پیش از مرگ گراهام در یک فروشگاه در شهر کلمبیا انجام شد، او گفت: «ترامپ بیش از حد مردّد شده و دارد اجازه میدهد که فرصت از دست برود. باید بروم با او صحبت کنم».
«بازی لیندسی» درباره آخرین و مهمترین سکانس مستند توضیح نمیدهد، آنجا که مهلت زندگی این سناتور خونخوار به سر آمده و فرشته مرگ، بر او وارد میشود.
کارگردان مستند نمیگوید که گراهام در صحنه پایانی، وقتی با جناب عزرائیل رو به رو شد، چگونه قالب تهی کرد؟