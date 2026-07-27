ایران در برابر هرگونه تهدید با قدرت از خود دفاع خواهد کرد
معاون اول رئیسجمهور گفت: ایران اهل گفتوگو و تعامل است، اما در برابر هرگونه تهدید نیز با قدرت از خود دفاع خواهد کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از عملکرد این وزارتخانه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم و بازسازی مراکز صنعتی آسیبدیده، گفت: دشمن در جنگ رمضان بهصورت هدفمند صنایع کشور را هدف قرار داد، اما روند بازسازی با سرعت و کیفیت مناسبی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه جنگهای اخیر، جنگ فناوری بودند، افزود: دشمن با استفاده از پیشرفتهترین فناوریها به میدان آمد، اما دانشمندان جوان و متخصص کشور اجازه ندادند به اهداف خود برسد و توان دفاعی کشور در طول جنگ بهطور مستمر ارتقا یافت.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به روند توسعه صنعتی کشور پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: هدف، تبدیل صنعت مونتاژ به صنعتی بومی و دانشبنیان بود و بر همین اساس، توسعه تحقیق و توسعه و پیوند صنعت و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در سند چشمانداز توسعه، دستیابی به جایگاه نخست منطقه از طریق توسعه صنعتی مبتنی بر فناوریهای نوظهور پیشبینی شد.
پروژه ایرانهراسی شکست خورد
عارف با اشاره به شرایط پساجنگ، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه، همسایگان و اعضای پیمانهایی مانند اکو، شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و گفت: پروژه ایرانهراسی شکست خورده و راهبرد جمهوری اسلامی، توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی است.
صنعت باید فناورانه باشد تا توان رقابت با اقتصاد جهانی را به دست آورد
وی با تأکید بر اینکه در عصر انقلاب صنعتی چهارم راهی جز توسعه صنعتی مبتنی بر فناوریهای پیشرفته نوظهور و بومی وجود ندارد، گفت: صنعت کشور باید فناورانه باشد تا توان رقابت با اقتصاد جهانی را به دست آورد. امروز هوش مصنوعی دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه ابزاری کاربردی است و هوشمندسازی صنعت از مهمترین وظایف کشور به شمار میرود.
ناچار به اعمال محدودیت در مصرف برق خانگی هستیم
معاون اول رئیسجمهور توسعه صنعتی را از اولویتهای دولت دانست و افزود: برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، در برخی مقاطع ناچار به اعمال محدودیت در مصرف برق خانگی هستیم، هرچند صنایع نیز باید برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود، ایجاد نیروگاههای مستقل را دنبال کنند.
وی همچنین با اشاره به چالشهای صنعت خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات و ناترازیهای این بخش ارائه کند.
عارف در پایان گفت: ایران اهل گفتوگو و تعامل است، اما در برابر هرگونه تهدید نیز با قدرت از خود دفاع خواهد کرد.
سفرای ادوار باید به اتاق فکر دیپلماسی کشور تبدیل شوند
معاون اول رئیسجمهور همچنین در نشست با جمعی از سفرای ادوار با بیان اینکه دولت معتقد است سفیر ایران در هر کشور، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، گفت: سفرا نقش کلیدی در ارتقای جایگاه سیاسی کشور و توسعه تعاملات با سایر کشورها دارند. امروز مجموعهای از دیپلماتها و سفیران باتجربه و خبره در اختیار داریم و با تکیه بر پشتوانه تمدنی کشور و توان دیپلماتهای خود، مدعی هستیم که در عرصه دیپلماسی دست برتر را داریم.
عارف با تأکید بر جایگاه نیروهای متخصص و باتجربه گفت: متأسفانه در سالهای اخیر با وضع قوانینی از جمله منع بهکارگیری بازنشستگان، کشور را از ظرفیت نیروهای باتجربه محروم کردهایم. یکی از این ظرفیتها، سفرای ادوار هستند که باید از تجربه آنان بهره گرفت و از آنها بهعنوان اتاق فکر دولت استفاده کرد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه جبهههای جنگ، دیپلماسی، خدمت، خیابان و فناوری در این دوره خوش درخشیدند، گفت: امروز حوزه دیپلماسی بیش از گذشته اهمیت یافته و سفرای ادوار ظرفیت فکری ارزشمندی برای وزارت امور خارجه به شمار میروند.
به گزارش مهر، وی همچنین تأکید کرد: تشکل سفرای ادوار را بهعنوان اتاق فکر دیپلماسی میدانیم؛ تشکلی که باید بهصورت منظم تشکیل جلسه دهد و با بخشهای مختلف کشور در ارتباط باشد.