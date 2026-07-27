ترامپ از ماجراجویی نتانیاهو خسته شد
یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد که ترامپ از جنگ نیابتی به نفع نتانیاهو و اسرائیل خسته شده و یارای ادامه آن را ندارد.
روزنامه صهیونیستی «معاریو» در تحلیلی با تیتر «اسرائیل طبل جنگ با ایران را به صدا درآورده، اما ترامپ با این آهنگ همراهی نمیکند» مدعی شد: ترامپ از ادامه جنگ با ایران خسته شده و از پذیرش این مسئولیت گریزان است.
این رسانه عبریزبان نوشت: پس از دو روز ابهام، سرانجام دلیل یا شاید بهانهای برای تعویق چندباره حمله گسترده آمریکا به ایران مطرح شد.
اگرچه ادعای معاریو مبنی بر خستگی ترامپ در حمایت از اسرائیل (جنگ نیابتی 13 روزه به جای رژیم) با سیاستهای کلان آمریکا و دولتمردان این کشور سازگار نیست؛ اما افکار عمومی آمریکا با حمایت بیحد و حصر دولتمردان از اسرائیل همراه نیست و به آن نقد دارد، نمونه این مخالفت را میتوان در تظاهرات ضد جنگ طی سالهای 2023 و 2024 در شهر واشنگتن جستوجو کرد.
نتانیاهو در حالی خواستار ادامه جنگ است که در جایگاه تماشاچی نشسته و هزینه جنگ از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی تامین میشود.
تبعات اقتصادی جنگ از جمله افزایش نرخ بنزین تا 4.8 دلار به ازای هر گالن در آمریکا و بیش از 5 دلار در برخی ایالتها موجب شد که مطالبات ضد جنگ از سطح «درخواست انسانی» به سطح «اقتصادی» رسیده و نخبگان این کشور (ایالات متحده) با ادله بیشتر، نسبت به جنگ نیابتی اعتراض کنند.
علاوهبر تبعات اقتصادی تلفات انسانی و فشار رسانهها برای به روزرسانی آمار دیگر مسئلهای است که پاپیچ ترامپ و کابینه او شد.
همزمان با فشار رسانهها به پنتاگون برای بهروزرسانی آمار تلفات، توقف آتش از سوی آمریکا رخ داد؛ به نظر میرسد دولت ترامپ توجیه مناسبی برای تعداد زخمیها و کشتگان نداشته است.
شبکه خبری «سی.ان.ان» گزارش داد: «پنتاگون بیسر و صدا محاسبات خود را در مورد تلفات جنگ ایران تغییر داد و پایگاه داده خود را بهروزرسانی کرد».
به گزارش این شبکه آمریکایی، بیش از ۱۴۰ سرباز زخمی آمریکایی به آمار اضافه شدند. با توجه به هزینههای مالی و انسانی آمریکا گزارش معاریو مبنی بر خستگی ترامپ از جنگ دور از منطق به نظر نمیرسد؛ اما به گواه تاریخ پیوند آمریکا و اسرائیل ناگسستنی است و اندیشه عدم حمایت آمریکا از صهیونیستها خام و نارس به نظر میرسد.