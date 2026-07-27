از جیب مالیاتدهندگان آمریکا به کیسه صهیونیستهای تلآویو
جنگ نیابتی ترامپ با ایران موجب تحمیل هزینههای بسیار به اقتصاد آمریکا شد و مالیاتدهندگان آمریکایی را به انتقاد از سیاستهای مالی و نظامی آمریکا ترغیب و تشویق کرد.
ماجراجویی مجدد آمریکا، جنگی به نیابت از رژیم صهیونیستی و در راستای مطامع نتانیاهو بود که رژیم کودککش ظاهراً خود را از آن منها کرد؛ با این وجود کمکهای مالی و نظامی آمریکا به بهانه جبران آسیب و تقویت نظامی این رژیم در این دوران نیز ادامه داشت.
25 تیر 1405 مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رای مخالف در برابر 104 رای موافق مانع «عدم پرداخت کمک» به اسرائیل شد و کمافیالسابق تجهیز و تامین اسرائیل ادامه یافت.
با رای نمایندگان ایالات متحده، 3.3 میلیارد دلار از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی به کیسه صهیونیستهای تلآویو رفت؛ درحالی که درخواست ۱۱ میلیارد دلاری وزیر کشاورزی برای جبران آسیبهای ناشی از بلایای طبیعی در سال 2025 در جلسه استماع کنگره «طنزآمیز» قلمداد شد.
«توماس مسی»، سناتور جمهوریخواه «کنتاکی» در جلسه استماع که روز 31 تیر 1405 در کنگره آمریکا برگزار شد، درخواست جبران خسارت کشاورزان آمریکایی را «مضحک» خواند و به مخالفت با آن پرداخت.
جنگ آمریکا تا قبل از جلسه استماع ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه به مالیاتدهندگان ایالات متحده تحمیل کرد؛ با این حال فرستادگان ترامپ، روز 31 تیر به کنگره رفتند تا 70 میلیارد دلار دیگر برای مطامع رژیم صهیونی بودجه درخواست کنند.
در همین فضا، «استیو هانکه»، استاد اقتصاد دانشگاه «جانزهاپکینز» با انتشار کارتونی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ترامپ از کنگره ۷۰ میلیارد دلار دیگر برای پر کردن دوباره انبارهای مهمات درخواست کرده است. پیشبینی من این است که وقتی گرد و غبار فرو بنشیند هزینه دولت آمریکا بهخاطر جنگش علیه ایران از یک تریلیون دلار عبور خواهد
کرد».
«پیت بودجج»، وزیر ترابری سابق آمریکا نیز روز شنبه (3 تیر 1405) در مصاحبه با «فاکسنیوز» به سیاستهای مالی و نظامی ترامپ تاخت و صدای مالیاتدهندگان آمریکا شد.
او تامین هزینه از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی را زیر سؤال برد و با انتقاد از جنگ نیابتی ترامپ، گفت: پول مالیات ما به جنگی بینتیجه میرود که در بهترین حالت و سناریو، وضعیت ما را بدتر از قبل خواهد کرد.