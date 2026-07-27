خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!
رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات بدون در نظر گرفتن نیت، مطامع و اقدامات خصمانه ترامپ و نتانیاهو و غافل از اینکه دشمن با انگیزه «تسلیم بیقید و شرط» به «جنگ» و «مذاکره» میپردازد، «عزت»، «مصلحت» و «حکمت» را بدل و قرینه «صلح» گرفت.
آذر منصوری در نشست مجمع عمومی جبهه مدعی اصلاحات بیاعتنا به جنایات دشمن و بیتوجه به سیل مردمی که فریاد خونخواهی سر دادند، گفت: «باور ما این است که اکثریت قاطع مردم ایران، فارغ از هر گرایش سیاسی، خواهان صلح هستند».
رئیس غیرقانونی جبهه مدعی اصلاحات با علم به بدعهدی آمریکا و با اذعان به این مسئله که ضمانتی برای پایبندی آمریکا به توافق وجود ندارد، اظهار داشت: «ایالات متحده آمریکا بارها در عمل نسبت به تعهدات خود پایبند نبوده و با اعمال تحریمهای گسترده، خروج از توافقات و نیز اقدامات تجاوزکارانه، اعتماد میان دو کشور را بهشدت آسیب زده است». سپس گفت: «صلح در خارج یعنی تلاش برای استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی».
تجربه تاریخی و قواعد بینالمللی نشان داد که چانهزنی در مذاکرات و حفظ دستاوردها از طریق قدرت میسر میشود و هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه توافق است.
منصوری با طرح این پرسش که «آیا قاطبه ملت بزرگ ایران رؤیا یا آرزویی جز امنیت، آرامش، اشتغال، رفاه و آیندهای مطمئن برای فرزندان خود دارند؟» تصمیمسازان را به صلح با عامل مشکلات و معضلاتی چون «تحریم» و «جنگ» خواند در حالی که جای «مقصر» در نگاه و سخن او خالی است.