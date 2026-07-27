اعتراف سنتکام به بیفایده بودن حملات به جنوب ایران
منابع مطلع میگویند که فرمانده سنتکام به کاخ سفید توصیه کرده حملات به جنوب ایران متوقف شود زیرا بیتأثیر هستند.
بعد از سیزده شب حملات تجاوزکارانه و ددمنشانه ارتش کودککش آمریکا به مناطق جنوبی ایران، اکنون از اعتراف سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) به بیفایده بودن این تجاوزات خبر میرسد.
وبگاه «آکسیوس» بامداد دوشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده تروریستهای سنتکام به کاخ سفید توصیه کرده حملات به جنوب ایران متوقف شود زیرا بیتأثیر هستند.
این منابع که نامشان فاش نشد، به آکسیوس گفتند که توصیه کوپر، به همراه سایر مقامات کاخ سفید، بر تصمیم «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در روز جمعه برای توقف حملات علیه ایران تأثیر داشت.
به گزارش فارس، در این گزارش آمده است: «این اذعانی از سوی مشاوران نظامی و غیرنظامی ترامپ بود مبنی بر اینکه محدودیتهایی درمورد آنچه میتوان از طریق اقدام نظامی، به ویژه حملات هوائی به دست آورد، وجود دارد».
آکسیوس در ادامه نوشت: «این تصمیم ترامپ پس از جلسهای با مشاوران ارشد و مقامات نظامی که طرح حمله جدیدی را برای آن روز به او ارائه دادند، گرفته شد».
منابع مذکور توضیح دادند که در روزهای قبل از این جلسه، ترامپ تمایل به بازگشت به جنگ تمامعیار علیه ایران را داشت، اما طرز فکر او از عصر پنجشنبه شروع به تغییر کرد.
این گزارش ادامه میدهد: «فرمانده سنتکام [به ترامپ] گفت گام بعدی احتمالی، از سرگیری عملیاتهای رزمی عمده برای تکمیل ۲۰ درصد از اهدافی است که ارتش آمریکا در طول عملیات خشم حماسی تعیین کرده اما به آنها حمله نکرده است».
به گفته منابع آکسیوس، کوپر تاکید کرد که در غیاب تصمیمی برای بازگشت به جنگ گسترده با ایران، ادامه بمباران دو هفته گذشته هیچ فایدهای ندارد.
سخنگوی سازمان تروریستی به درخواست این وبگاه برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداده است.
از سوی دیگر، منابع مطلع میگویند که «جان دنیل کِین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز بهطور خصوصی به «پیت هگزث» وزیر جنگ و ترامپ هشدار داده که کمبود مهمات رهگیر سامانههای پدافندی در غرب آسیا، توانایی محافظت از نیروهای آمریکایی و متحدانشان در منطقه را مختل کرده است.