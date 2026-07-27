12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست میآید
۱۲ هزار نفر از اساتید دانشگاههای کشور در نامهای به دعوت سازمان بسیج اساتید، با تأکید بر راهبرد «آری به دفاع و نه به تسلیم»، این رویکرد را مسیر دستیابی به صلح پایدار، حفظ وحدت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی دانستند و بر ادامه ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تجاوزات تأکید کردند.
۱۲ هزار نفر از اساتید دانشگاههای کشور به دعوت سازمان بسیج اساتید در نامهای به ملت مبعوث ایران در تحسین رویکرد «نه به جنگ و نه به سازش»، بر اهمیت تحقق صلح پایدار تاکید کردند.
به گزارش فارس، متن نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ وَ الحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، فَمَنِ اعتَدَی عَلیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَی عَلَیکُم
ماه حرام در برابر ماه حرام است و همه حرمتها دارای قصاصاند. پس هر کس بر شما تعدی کرد شما هم به مثل آن تعدی کنید.(بقره ۱۹۴)
ملت مبعوث و مقتدر ایران اسلامی
سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
درود و سلام خداوند بر شما مردان و زنان، و بیداردلانی که مبعوث شدهاید تا انتقام خون شهیدان والامقام بهویژه قائد اعظم امت سید شهیدان انقلاب اسلامی را از متجاوزان جنایتپیشه آمریکایی و صهیونیستهای کودککش غاصب بازستانده و سایه جنگ و تهدید را از سر مسلمین و مظلومان برای همیشه رفع نمائید.
درود خدا و سلام شهیدان بر شما مردم شریف و شجاع که با رویکرد ایرانی- اسلامی «نه به جنگ و آری به دفاع» اثبات نمودید که بر اساس آیات الهی، شارع مقدس، فرامین ولی الامر مسلمین جهان، عقل و منطق، قانون و عرف، جنگ طلب و شروعکننده هیچ جنگی نبودهاید و نخواهید بود اما در دفاع از دین و میهن، آب و خاک، ناموس و کشور، مدافعی بسیار سرسخت و پاسخ دهندهای بسیار قوی و قدرتمند هستید. چنانچه در جنگ ۱۲روزه و ۴۰ روزه دشمنان مغرور و متوهم آمریکایی - صهیونی که دندان برای بلعیدن ایران و حذف نظام اسلامی تیز کرده بودند، مجبور به شکست نموده و به دنیا ثابت کردید ارتشهای مدعی قدرت با همه سلاحهای پیشرفته خود حتی توان بازگشایی تنگه حساس و سرنوشتساز هرمز را
ندارند.
درود بر شما دلاورمردان و شیرزنانی که با استمرار حضور خویش در میادین و خیابان، بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت(رضوان الله تعالی علیه) هم مقاومت را معنا بخشیدید و هم ایمان را، هم عهد و پیمان را تعبیر کردید و هم وفاداری را، هم اسلام را سربلند کردید و هم ایران را، هم توان جبهه مقاومت را به دنیا نشان دادید و هم اقتدار سپاه اسلام را، هم رابطه امام و امت را تجسم بخشیدید و هم عشق به ولی فقیه را و مخلص کلام اینکه با غیرت و بصیرت مثالزدنی خود همه معادلات دشمنان اسلام و ایران را به هم ریختید و تروریستها و ضدانقلاب را برای همیشه ناامید
ساختید.
از این رو، ما اساتید دانشگاههای سراسر کشور اولاً خداوند سبحان را بهخاطر وجود چنین ملتی مؤمن و انقلابی، متدین و متعهد، حماسه ساز و قدرشناس شکرگزاریم و ثانیا مراتب تشکر و سپاس خود را به شما مردم غیور و شریف اعلام و با تاکید بر ادامه این راه تا پیروزی نهائی و تحقق صلح پایدار و انتقام خون شهیدان والامقام بهویژه رهبر شهیدمان بیان میداریم:
۱. ما راهبرد منطقی و عقلانی «آری به دفاع و نه به تسلیم» را به پیروی از شما ملت مبعوث برگزیدهایم که نتیجه آن یقین پیروزی و سربلندی ملت ایران، تحقق صلح پایدار و ظهور ابرقدرتی منطقهای و جهانی خواهد بود و اجازه ندهد اپستینیهای کودککش برای ادامه حکومت ظالمانه خویش تعهدات خود را نقض و به دنبال جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی باشند.
۲. با لبیک به فرمان ولی امر مسلمین جهان در پایبندی به اتحاد مقدس و وحدت ملی به عنوان رمز پیروزی اسلام و ایران، از همه دلسوزان کشورمان انتظار داریم تا به تفرقه و اختلاف به هر بهانهای پایان داده و اجازه ندهند شیطان بزرگ با جنگ شناختی و خلوت کردن خیابانها، به ادامه جنگ و بیثبات سازی داخلی امید پیدا کند.
۳. با لحنی بسیار شدید و خشمی مقدس ادامه جنایات اخیر آمریکا در حمله به اماکن مدنی، مراکز هستهای و زیرساختهای کشورمان را محکوم و آن را نشانهای بر استیصال و خباثت این رژیم تروریست کودککش دانسته و اعلام میداریم که آزموده را آزمودن خطاست و ملت ایران نشان داده تسلیم شدن در قاموس فرهنگ ایران ترجمانی ندارد. پس به بزرگی ملت ایران تمکین، مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز را پذیرفته و برای همیشه از منطقه جنوب غرب آسیا وداع کنید. ما مبعوث شدهایم تا پایان آمریکا و صهیونیزم در منطقه را رقم بزنیم و به یاری و نصرت الهی و با همدلی ملت ایران و جبهه مقاومت این رویداد بزرگ را رقم خواهیم زد. انشاء الله تعالی.
۱۲۳۲۵ نفر
از اساتید دانشگاههای کشور
پنجم مردادماه ۱۴۰۵
* لازم به ذکر است، اسامی تمامی امضاءکنندگان این نامه منتشر شده است.