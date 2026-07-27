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کد خبر: ۳۳۴۹۴۳
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

خالی بود!(گفت و شنود)

گفت: یکی از مدعیان اصلاحات در جمع هم‌حزبی‌های خودش گفته است «‌ما در داخل به صلح و در خارج به صلح شرافتمندانه نیاز داریم»!
گفتم: هیچ‌یک از هم‌حزبی‌هایش نپرسیده است؛ ‌در حالی که آمریکا به ایران حمله نظامی کرده است و رسماً هم اعلام کرده و می‌کند که هدفش از حمله به ایران براندازی و تسلیم کشورمان است، منظور ایشان از «‌صلح شرافتمندانه» 
چیست‌؟!
گفت: خُب، این که نیازی به توضیح ندارد! منظور ایشان از 
«صلح شرافتمندانه‌»! همان «تسلیم بی‌شرفانه» است! اگر قرار بود توضیح بدهند که همه می‌فهمیدند چه پیشنهاد بی‌شرفانه و درخواست وطن‌فروشانه‌ای است!
گفتم: بی‌حساب نبود که نتانیاهو، این جماعت را «‌بزرگ‌ترین سرمایه اسرائيل در ایران‌» معرفی می‌کرد.
گفت: کجای کاری؟! تازه اسم این پیشنهاد بی‌شرفانه را هم «‌عقلانیت‌» گذاشته‌اند!
گفتم: از یارو ۲۵ دقیقه نوار مغزی گرفتند، ۲۲ دقیقه اولش خالی بود و ۳ دقیقه دیگرش خط خطی بود!

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