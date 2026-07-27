کیهان و خوانندگان
* مردم ما در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید، با اعتقاد و فراخوان قلبی حضور یافتند؛ این همان قدرت نرم بیهمتایی است که هیچ دشمن و بیگانهای قادر به انکار یا تخریب آن نیست.
پاشاییفرد
* در مقطع کنونی، کرونومتر جنگ به نفع آمریکا نمیچرخد. دلیل آن فشار مستقیمی است که این جنگ بر اقتصاد جهانی و بهویژه اقتصاد آمریکا وارد میکند. بسته بودن تنگه هرمز، ناامن شدن بابالمندب و افزایش هزینه بیمه و حملونقل دریایی، بازار انرژی را تحت فشار قرار داده است.
یگانهپرست
* نارضایتی فزاینده افکار عمومی آمریکا از جنگ، شکافهای داخلی در کاخ سفید و کاهش اعتماد متحدان منطقهای به چتر امنیتی واشنگتن، همگی عواملی هستند که ترامپ رئیسجمهور آمریکا را برای ادامه جنگ تحت فشار گذاشتهاند.
دانش
* دیپلمات ارشد روسیه در واکنش به موافقت «اندی برنهام» نخستوزیر جدید انگلیس به استفاده آمریکا از پایگاههای این کشور در جنگافروزی علیه ایران نوشت: انگلیس بیچاره نخستوزیر جدید کارش را با خطا شروع کرد! این روباه پیر که آدم شدنی نیست مگر با شلاق!
مطلبینیار
* جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با شبکه اماسانبیسی با انتقاد شدید از سیاستهای جنگطلبانه دولت ترامپ، عملیات نظامی علیه ایران را شکست حماسی توصیف کرده و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را بیکفایتترین وزیر جنگ در تاریخ آمریکا دانسته است. خودشان هم فهمیدهاند که در رابطه با ایران به در بسته خوردهاند و حالا به پر و پای یکدیگر میپیچند.
لویمی
* نشریه نشنال اینترست در تحلیلی با اشاره به قدرت ایران در کنترل تنگه هرمز، تأکید کرده برتری نظامی نتوانست واشنگتن را پیروز کند و دور زدن این آبراه نیز عملی نیست. این گزارش در پایان نتیجهگیری میکند که آمریکا باید به شکست در حل بحران تنگه هرمز اعتراف کند و پیشنهاد میدهد مسیر دیپلماتیک کمهزینهترین گزینه برای همه طرفها است.
شیریان
* رئیسجمهور آمریکا که در تله جنگ گرفتار شده، هیچ راهی برای برونرفت از این معرکه هلاککننده که خود ساخته ندارد. تنها راه پیش روی ترامپ پذیرش شکست راهبردی در این جنگ است. هرچند این پذیرش شکست برای شخص متوهمی چون او بسیار سخت است.
حاجینژاد
* در اخبار آمده بود نامزدهای مورد حمایت ممدانی شهردار نیویورک و مخالف سیاستهای رژیم صهیونیستی، در انتخابات مقدماتی موفق به کسب رأی شدهاند. این روند، نشان میدهد مخالفت با صهیونیسم در آمریکا در حال گسترش است و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یک رژیم آپارتاید معرفی میشود.
ماهوتی
* زهران ممدانی شهردار نیویورک بهدنبال بازداشت نتانیاهو بهعنوان جنایتکار جنگی بود. اما پس از مشخص شدن محدودیتهای قانونی اعلام کرد اگرچه امکان بازداشت او را ندارد، اما هرگز به استقبالش نخواهد رفت. این موضع در شهری که ثروتمندترین و قدرتمندترین یهودیان جهان در آن حضور دارند معنا و مفهوم خاصی دارد.
دولتزاده
* کویت باید برای تحمل ضربات سنگین آماده شود. زیرا با اجازه دادن به دشمن آمریکایی برای استفاده از خاک خود جهت انجام حملهای به زائران امام حسین(ع)، خطای بزرگی را مرتکب شده است.
پرچمی
* غربگرایان حاضرند امتیازاتی را که دشمن نتوانسته در میدان نبرد به دست آورد، داوطلبانه و در میز مذاکره به او تقدیم کنند تا مبادا وجهه بینالمللی رژیم جنایتکار آمریکا و شخص ترامپ احمق خدشهدار شود و در جهان بیآبرو گردد.
شعیبی
* سران آمریکا پس از یک سال جنگ (با همراهی ناتو، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی) باید فهمیده باشند که ایران را نمیتوان با زور و تهدید پای میز مذاکره آورد چه برسد به تصرف حتی یک وجب از خاک ایران که میتواند آمریکا را وارد جنگی بکند که دامنه، پایان و هزینههای آن قابل پیشبینی نخواهد بود و دودمان شیطان بزرگ را بر باد میدهد.
ترابی
* کارلوس خیمنز نماینده کنگره آمریکا گفته «باید بخشی از خاک ایران را تصرف کنیم تا ایرانیها پای میز مذاکره بیایند!» گویا وی حماقت را از رئیسجمهورشان به ارث برده یا از قدرت نظامی ملت ایران بیخبر است که دهانش را به یاوهگویی باز کرده است.!
کاظمی
* برخی خبرگزاریها گفتهاند؛ «ایران فهرست اهداف جدیدی در داخل اسرائیل تهیه کرده است.» تا در صورت لزوم برای شخم زدن و تخریب خانههای عنکبوتی مشکلی نداشته باشد!
چراغپور
* ما با فرسایشی کردن جنگ و بسته نگه داشتن تنگه هرمز، اکنون به بزرگترین بحران سیاست خارجی دولت ترامپ تبدیل شدهایم و در نبود یک راهبرد منسجم، واشنگتن نهتنها به اهدافش دست نمییابد که ممکن است با بحرانهای امنیتی گستردهتر و پرهزینهتری نیز روبهرو شود.
سالمی
* رژیم صهیونی به دنبال استفاده از توان نظامی آمریکا برای پیشبرد اهداف خود در منطقه است و با اطلاعات غلط سعی در تحریک واشنگتن دارد. البته آمریکا در حصار صهیونیهاست.
صمدی
* روزنامه لبنانی الاخبار در تحلیلی با اشاره به بنبست فزاینده آمریکا در قبال ایران، نوشت که حرکت ترامپ در باتلاق ایران، او را بیشتر غرق میکند. و تغییر رویکرد آمریکا از اهداف کلان مانند براندازی حاکمیت تهران و تصاحب نفت، به چالشهای ناامیدانه برای بازگرداندن اوضاع تنگه هرمز به حالت پیش از جنگ، اعتراف ضمنی به شکست استراتژیک آمریکا است.
اسکندری
* حال که یقه آمریکا را گرفتهایم نباید آن را رها کنیم و تا افزایش قیمت نفت به حداقل ۱۴۰ دلار باید صبر کنیم تا این احمق دوباره پس از بازسازی مجدداً بر آتش جنگ ندمد!.
ذبیحی
* تا زمانی که هزینه حمله به ایران افزایش پیدا نکند، بازدارندگی ایران احیا نخواهد شد. از نیروهای مسلح مقتدر میخواهیم چند قدم مانده تا خیمه معاویه او را رها نکنند و ضربه کاری را بر او وارد نمایند.
اسدی
* کنترل بر تنگه هرمز، شمشیری را بر سر اقتصاد جهانی قرار میدهد که تهران آن را برای گرفتن هرگونه امتیازی از واشنگتن و حتی اتحادیه اروپا و هر نوع بازدارندگی از وقوع مجدد جنگ حیاتی و ضروری میداند.
ذبیحپور
* مرحوم اکبر عبدی این هنرمند متعهد میگفت: در خارج از ایران به فیلمهایی جایزه میدهند که بدبختی ملت ایران را نشان میدهد!
قاسمیزاده
* چه زمانی فروش بلیط هوائی سفر اربعین سامان پیدا خواهد کرد؟ دوباره نزدیک اربعین شد و سایتها، بلیطهای این سفر را با دوبرابر قیمت به فروش میرسانند. افراد دلال هم که جای خود دارد.
پرتوی
*در اوج مسائل حساس و تعیینکنندهای که نظام و مردم با آن روبهرو هستند، تعطیلی برنامه فلان مجری ورزشی تا چه اندازه اهمیت دارد که بخشی از وقت گرانبهای رئیسجمهور محترم در هیئت دولت را باید به خود اختصاص بدهد؟
بیعتی
* برخی برای فرار از مالیات مجوز کتابفروشی میگیرند تا مالیات کمتری بدهند. اما وسط کار تغییر کاربری داده و کافهاش میکنند تا پول بیشتری کسب کنند. بعد که یقهشان را برای فرار مالیاتی میگیرند و پلمبشان میکنند جیغ و داد راه میاندازند که ما را به خاطر بیحجابی پلمب کردند!
کرمیزند
* مطابق مصوبه سران قوا، قرارداد اجاره ملک بین مستاجر و مالک بعد از یک سال با 25 درصد افزایش اجارهبها تمدید میشود. ولی در فردیس کرج شعبه 2 حل اختلاف قاضی مربوطه کاری به این مصوبه نداشته و حکم به نفع مالک صادر کرده است.
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