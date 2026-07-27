کد خبر: ۳۳۴۹۴۰
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
۱۰۰ تمدید شد
در پی استقبال و درخواست مخاطبان، مهلت ارسال اثر به جشنواره فیلم ۱۰۰، به مدت یک هفته تمدید شد.
پیش از این در متن فراخوان پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰، تاریخ ارسال آثار تا ۱۰ مرداد اعلام شده بود که اکنون تا ١٧ مرداد تمدید شده است.
جشنواره فیلم ۱۰۰ در سه بخش «ملی؛ نبرد برای آینده»، «بینالمللی؛ نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه؛ نبرد برای وطن» پذیرای آثار علاقهمندان به ساخت فیلم کوتاه در شاخههای انیمیشن، مستند، داستانی و هوش مصنوعی است. علاقهمندان میتوانند برای ارسال آثار خود و اطلاع بیشتر از جزئیات فراخوان، به سایت جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ به نشانی ۱۰۰ fest.com مراجعه کنند.