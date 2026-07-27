یک خواننده در جنگ به ایران پشت کرد، او اکنون دلش برای صدها میلیارد تومان درآمدش از کنسرت‌ها تنگ شده است.

به گزارش تسنیم، محسن یگانه از نخستین هنرمندانی بود که به طور رسمی از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت کرد. او در همان روزهای اول جنگ، پستی از دونالد ترامپ را بازنشر کرد. محسن یگانه با این کار به طور آشکارا حمایت خود را از حمله نظامی به خاک کشورش اعلام کرد.

در سال‌های گذشته محسن یگانه ساکن آمریکا بوده است. او معمولا هر سال برای مدتی مشخص به ایران می‌آمد و تور کنسرت‌هایش را در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌کرد. این کنسرت‌ها معمولا پس از محرم و صفر برگزار می‌شد. برای یگانه فرش قرمز پهن می‌کردند و می‌آمد و صدها میلیارد تومان به جیب می‌زد و پول‌ها را به دلار تبدیل می‌کرد و می‌رفت به سمت آمریکا...سال‌های گذشته ثابت کرده که برای محسن یگانه، ایران محل کسب درآمدهای میلیاردی و آمریکا محل خرج کردن این درآمدهاست. پس شاید طبیعی باشد چنین شخصی، وقتی آمریکا به ایران حمله کند، پشت رئیس‌جمهور آمریکا باشد و پست او را بازنشر کند.

محسن یگانه دست به کار شده و چندی پیش پستی در فضای مجازی منتشر کرد که در این پست هیچ عذرخواهی رسمی از ملت ایران نکرد، به جای این کار تلاشش در این جهت بود که باز هم دودستگی ایجاد کند و در فضائی مبهم، به خواسته‌اش یعنی بازگشت به ایران و البته رسیدن به کنسرت‌ها و میلیاردها تومان پول را داشته باشد. محسن یگانه دلش برای ایران و هوادارانش تنگ نشده؛‌ او دلش صدها میلیارد تومانی را می‌خواهد که هر ساله از کنسرت‌های داخلی به دست آورده است. لطفا صدها میلیارد تومان را به او هدیه ندهید!