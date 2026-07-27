برپایی نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم»
«رهبر شهید در لباس رزم» روایتی تصویری از حضور آیتالله سیدعلی خامنهای در جبهههای جنگ تحمیلی را در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان قرار داده است.
نمایشگاه مجازی «رهبر شهید در لباس رزم» با ارائه گزیدهای از تصاویر و منابع غیرکتابی موجود در گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روایتی تصویری از حضور آیتالله سیدعلی خامنهای در جبهههای جنگ تحمیلی را در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان قرار داده است.
این نمایشگاه به همت گروه منابع غیرکتابی ادارهکل اطلاعرسانی سازمان آماده شده و ۱۳ عنوان منبع، شامل ۳۸ قطعه تصویر و یک مجموعه ۲۶برگی را دربر میگیرد.
تصاویری از حضور آیتالله خامنهای در جبهههای جنگ در کنار رزمندگان، سخنرانی برای نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی، حضور با لباس نظامی در دزفول و اهواز، عزیمت به جبهه با بالگرد نظامی و همراهی با نیروهای مردمی، از جمله منابع ارائه شده در این نمایشگاه است.
در این مجموعه همچنین کتاب «جای پای باران؛ مجموعه خاطرات
مقام معظم رهبری و دفاع مقدس» معرفی شده است.