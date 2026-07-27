تولید تصنیف «به رسم کرام» با غزلی از رهبر شهید انقلاب
آهنگساز «به رسم کرام» گفت: این تصنیف، نجوایی صادقانه، با وقار و حاصل عاطفهای واقعی است.
در آستانه عرضه جدیدترین اثر موسیقایی رسانه KHAMENEI.IR، امیرحسین سمیعی، آهنگساز تصنیف «به رسم کرام» گفت: قطعه موسیقی «به رسم کرام» بر اساس غزلی از حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه در نجوا با حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام، با صدای استاد حسامالدین سراج و آهنگسازی بنده شکل گرفته و بهزودی در اختیار علاقهمندان فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: روند شکلگیری این کار همزمان با روزهای نزدیک به انتشار موسیقی «قائد شهید» بود. وقتی شعر را برایم فرستادند، به دلیل آشنایی قبلی با آن، بسیار مشتاقانه و با شوق ساخت اثر را پذیرفتم. با توجه به لطافت و دراماتورژی خاص شعر، اجرای جناب آقای سراج بهترین انتخاب ممکن بود؛ چرا که صمیمانگی، تواضع و وقار موجود در صدای ایشان، تناسب کاملی با لحن شعر دارد.
سمیعی درباره خصوصیات محتوایی این شعر گفت: این اثر دارای ابعاد فرامعنوی است که تمام مضامین آن در واقعیت به وقوع پیوست. در بیت پایانی به حضور در کنج حرم امام رضا(ع) اشاره میشود و امروز نیز زائران، تجلی این حضور را مشاهده میکنند. این شعر نمودی از ایستادگی، مقاومت و منش تاریخی این شخصیت والا است که در عین قدرت، تواضع و صمیمیت فوقالعادهای دارد.
آهنگساز «به رسم کرام» درباره دلایل انتخاب فرم ارکسترال برای این اثر افزود: برای پردازش به موضوعاتی چنین والا، انسانمحور و خداانگارانه، باید از تمام ابزارهای موسیقایی بهره برد. ارکستر این امکانات گسترده را در اختیار ما قرار میدهد. البته این ارکستر با وجود عظمت، بههیچوجه تحرک مصنوعی و پرهیاهو ندارد، بلکه با وقار کامل و ملایمت، امواج صوتی را در کنار آواز یونیک و اصیل «دشتی» به نمایش میگذارد تا احترام و وقار شعر حفظ شود.
این موسیقیدان با تأکید بر جوششی بودن شعر و عاطفه واقعی جاری در آن، گفت: این تصنیف برای من بسیار محبوب و عاشقانه است و معتقدم صدای استاد سراج بهخوبی عواطف واقعی آن را منتقل کرده است. این شعر از آثار بسیار مهم تاریخ معاصر ماست که حق مطلب باید درباره آن ادا میشد.
وی به نقش تاریخی رهبر شهید انقلاب در احیای موسیقی فاخر اشاره کرد و افزود: تحول در حوزه موسیقی فاخر کشور، حاصل بازدید تاریخی ایشان از ارکستر سمفونیک صداوسیما در سال ۱۳۷۵ است. ایشان در آن دیدار با اشاره تخصصی به آثار بزرگان موسیقی جهان نظیر مالر، واگنر و سمفونی شور امیروف، تأکید کردند که موسیقی متعالی و کمالگرایانه باید در خدمت مفاهیم بزرگ بشری باشد. همین نگاه موجب گشوده شدن ریلی جدید و تولید آثار ماندگار توسط اساتیدی چون استاد انتظامی و استاد شریفیان در دهه ۷۰ و ۸۰ شد.