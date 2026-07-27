زیرساختهای آمریکا در اربیل تقریباً بهطور کامل نابود شده است
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخش عمدهای از پایگاههای آمریکا که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، دیگر توان عملیاتی مؤثر خود را از دست دادهاند، گفت: زیرساختهای آمریکا در اربیل عراق تقریباً بهطور کامل نابود شده است.
امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه «تهران ۲۰» با تشریح ابعاد عملیاتهای اخیر ارتش علیه آمریکا، بیان داشت: رژیم صهیونیستی با همدستی ایالات متحده آمریکا در نهم اسفند سال گذشته جنگی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و به آب و خاک کشور تجاوز کرد، اما هیچیک از اهدافی که برای این جنگ تعریف کرده بودند، محقق نشد.
وی با بیان اینکه آمریکاییها نابودی توان هستهای ایران، توانمندی موشکی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت را بهعنوان اهداف اعلامی خود مطرح کرده بودند، گفت: در همان روزهای ابتدائی جنگ نیز رئیسجمهور آمریکا خواستار تسلیم
بیقید و شرط ایران شد.
سخنگوی ارتش اظهار داشت: در کنار این اهداف، برنامههای دیگری نیز وجود داشت که کمتر درباره آن صحبت شد؛ از جمله ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، تجزیه کشور و پیشبرد طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» در منطقه.
امیر اکرمینیا خاطرنشان کرد: امروز با مرور نتایج این جنگ، میتوان با صراحت اعلام کرد که هیچیک از این اهداف به حول و قوه الهی محقق نشده است؛ موفقیتی که با همت مردم، تدابیر رهبر معظم انقلاب و مجاهدت فرزندان ملت در نیروهای مسلح به دست آمد.
سخنگوی ارتش گفت: نه اهداف سیاسی دشمن محقق شد و نه اهداف میدانی آن. آمریکاییها تلاش داشتند مردم را به خیابانها بکشانند و با ایجاد نارضایتی، زمینه براندازی نظام را فراهم کنند، اما مردم در کنار نظام ایستادند، از جمهوری اسلامی حمایت کردند و معادلات دشمن را بر هم زدند.
امیر اکرمینیا درباره عملیاتهای ۱۵ روز اخیر نیز بیان داشت: پس از آنکه آمریکاییها تعهدات خود را نقض کردند و تلاش داشتند در تنگه هرمز مسیر جعلی و غیرقانونی ایجاد کنند، جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق خود و در چارچوب تفاهمات موجود وارد عمل شد و به تجاوزات انجامشده پاسخ داد.
وی گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیاتها، پایگاههای آمریکا در سه کشور اردن، کویت و بحرین را که از مهمترین پایگاههای این کشور در منطقه به شمار میروند، در کانون عملیات خود قرار داد.
سرمایهگذاری راهبردی آمریکا در منطقه هدف قرار گرفت
سخنگوی ارتش با اشاره به توسعه زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه پس از جنگ سال ۲۰۰۳ عراق اظهار داشت: آمریکاییها پس از آن جنگ، سرمایهگذاری گستردهای بهویژه در کویت و سایر کشورهای منطقه انجام دادند تا کنترل راهبردی منطقه را در اختیار داشته باشند.
وی ادامه داد: پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین یکی از مهمترین مراکز کنترل دریایی این کشور، بهویژه برای مدیریت تحولات تنگه هرمز، محسوب میشد، اما امروز تقریباً اثری از این پایگاه وجود ندارد و از حیض انتفاع عملیاتی خارج شده است.
عملیاتهای ارتش و سپاه راهبرد آمریکا را متوقف کرد
امیر اکرمینیا با اشاره به نتایج عملیاتهای اخیر نیروهای مسلح علیه آمریکا در منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوهبر وارد کردن خسارت به زیرساختها و پایگاههای آمریکا، در میدان نبرد نیز موفق شد اجرای عملیاتهای این کشور را با شکست مواجه کند.
وی اظهار داشت: عملیاتهای بموقع نیروهای مسلح در پایگاههای آمریکا در منطقه، اعم از چندین سورتی پرواز نیروی هوائی ارتش در کویت، قطر و اربیل عراق، همچنین عملیات پهپادهای انهدامی ارتش و حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موجب توقف و تغییر روند راهبرد آمریکا در منطقه شد.
امیر اکرمینیا گفت: امروز این گروهها عملاً فلج شدهاند و توان اجرای عملیات را ندارند و شرایط موجود، نه تنها مطابق پیشبینی آمریکا نیست، بلکه وضعیتی بسیار نامطلوب برای این کشور رقم خورده است.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه آسیبهای سنگینی به پایگاههای آمریکا در منطقه وارد شده است، تصریح کرد: بخش عمده این پایگاهها از نظر عملیاتی دیگر توان اجرای مأموریتهای گذشته را ندارند و این مسئله بهویژه در اربیل عراق کاملاً مشهود است.
وی گفت: در اربیل، تقریباً تمام زیرساختهای آمریکاییها نابود شده و گروههای ضدانقلاب نیز توان انجام عملیات را از دست دادهاند.
آمادگی نیروهای مسلح
برای ادامه عملیات در صورت تداوم جنگ
امیر اکرمینیا در ادامه با تأکید بر اینکه آمریکا همچنان از ظرفیتهای گسترده نظامی برخوردار است، اظهار داشت: آمریکاییها تجهیزات فراوان و پایگاههای متعددی در منطقه، جنوب اروپا و مدیترانه در اختیار دارند و تلاش میکنند خسارتهای واردشده را با استفاده از این ظرفیتها جبران و جایگزین کنند.
وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارند که در صورت ادامه جنگ، همانند گذشته عملیاتهای خود را ادامه دهند تا آمریکا به این جمعبندی برسد که با تجاوز و استفاده از قدرت نظامی نمیتواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.
سخنگوی ارتش تصریح کرد: تنگه هرمز تنها در چارچوب نظم ایرانی و با احترام آمریکا به این نظم میتواند به شرایط عادی بازگردد و این واقعیتی است که آمریکا باید آن را بپذیرد.
وی از بهکارگیری نسل جدیدی از پهپادهای انهدامی در عملیاتهای اخیر خبر داد و گفت: پهپادهای «آرش ۲» در این عملیاتها مورد استفاده قرار گرفتند، اما در پایان جنگ چهار روزه، از پهپادهای جدیدی نیز رونمایی شد که مشخصات آنها در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
عملیات جنگندههای اف-۵ در پایگاه بوهرینگ کویت
امیر اکرمینیا با اشاره به برخی عملیاتهای اعلامشده در جریان جنگ اظهار داشت: بخشی از عملیاتها را در طول جنگ اطلاعرسانی کردیم؛ از جمله عملیاتی که جنگندههای اف-۵ نیروی هوائی ارتش علیه پایگاه بوهرینگ (العدیری) در کویت انجام دادند.
وی این عملیات را یک اقدام شگفتانگیز و شجاعانه توصیف کرد و گفت: این عملیات توسط خلبانان قهرمان نیروی هوائی ارتش انجام شد و گزارش آن نیز منتشر شد و مردم عزیز آن را مشاهده کردند.
ضربه به پایگاه بالگردی آمریکا در کویت
سخنگوی ارتش با اشاره به اهمیت پایگاه بوهرینگ اظهار داشت: این پایگاه یک مرکز بسیار بزرگ بالگردی بود که حدود ۲۵۰ فروند بالگرد آمریکایی در آن مستقر بودند.
وی افزود: پس از این عملیات، اطلاعات اولیه از سوی خلبانان ما که در صحنه حضور داشتند و همچنین اطلاعات ماهوارهای بعدی نشان داد که خسارتهای قابل توجهی به این بالگردها وارد شده است.
امیر اکرمینیا ادامه داد: این عملیات موجب ایجاد سردرگمی گسترده در میان آمریکاییها شد؛ بهگونهای که حتی کویتیها سه فروند هواپیمای خود را به اشتباه مورد هدف قرار دادند.
عملیات پیچیده نیروی هوائی ارتش
در عبور از لایههای دفاعی دشمن
وی درباره ویژگیهای این عملیات گفت: این عملیات بسیار پیچیده بود؛ زیرا خلبانان ما باید مسیر ورود به منطقه، نحوه رسیدن به هدف، اجرای حمله و خروج از منطقه را بهگونهای طراحی میکردند که دشمن با وجود تجهیزات متعدد نتواند به آنها دسترسی پیدا کند.
سخنگوی ارتش تصریح کرد: این عملیات از نظر طراحی و اجرا، عملیاتی ماندگار است و به اعتقاد من، دانشگاههای نظامی دنیا در آینده میتوانند آن را بهعنوان یک نمونه مطالعاتی مورد بررسی و تدریس قرار دهند.
انهدام زیرساختهای گروههای ضدانقلاب در اربیل
امیر اکرمینیا با اشاره به عملیاتهای نیروی هوائی ارتش در اربیل عراق گفت: چندین سورتی پرواز توسط جنگندههای نیروی هوائی ارتش در این منطقه انجام شد که محل استقرار گروهکهای تروریستی و ضدانقلاب هدف قرار گرفت.
وی افزود: در این عملیاتها، سازمان رزم گروههای معاند و ضدانقلاب آسیب جدی دید و زیرساختهای آنها از بین رفت.
سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: علاوهبر این، زیرساختهای آمریکاییها در اربیل نیز هدف قرار گرفت؛ زیرا آمریکاییها در این منطقه حضور داشتند، تأسیسات و تجهیزات مستقر کرده بودند، اقدام به جمعآوری اطلاعات میکردند و سامانههایی برای رهگیری موشکهای ایران در اختیار داشتند.
عملیات دشت مهدیار؛ شکست تاریخی برای آمریکا
امیر اکرمینیا به عملیات نیروی زمینی ارتش در دشت مهیار اصفهان اشاره کرد و گفت: عملیات نیروی زمینی ارتش در این منطقه، یکی از عملیاتهای ماندگار بود که یک شکست بزرگ و تاریخی برای آمریکاییها رقم زد.
وی افزود: سه روز پس از این عملیات، رئیسجمهور آمریکا برای آتشبس موضعگیری کرد و این نشاندهنده اثرگذاری این عملیات بزرگ بود؛ عملیاتی که شهید امیر زارع به همراه همرزمانش در آن نقش داشتند و موجب تغییر روند عملیات شد.
فداکاری خلبانان ارتش؛ انجام مأموریت به هر قیمت
سخنگوی ارتش با اشاره به نمونه دیگری از اقدامات شجاعانه نیروهای مسلح اظهار داشت: در یک مورد، یکی از جنگندههای ارتش زمانی که امکان هدف قرار دادن یک پهپاد دشمن با موشک وجود نداشت، با برخورد مستقیم هواپیما به پهپاد، آن را ساقط کرد.
وی این اقدام را نمونهای از روحیه فداکاری در میان نیروهای ارتش دانست و گفت: این کار بسیار شجاعانه و پرخطر بود، زیرا احتمال آسیب دیدن یا سقوط هواپیما وجود داشت، اما خلبانان ما به مأموریت فکر میکنند و هدفشان انجام کامل وظیفه است.
امیر اکرمینیا تأکید کرد: این روحیه که جان خود را برای انجام مأموریت و دفاع از ملت در نظر نمیگیرند، همان عاملی است که امروز دشمن را پشت مرزها نگه داشته و راهبردهای آنها را متوقف کرده است.
وی گفت: شرایطی که امروز آمریکاییها با آن مواجه هستند، هرگز در محاسبات آنها وجود نداشت؛ آنها هدف دیگری را دنبال میکردند، اما نتیجهای که به دست آمد، کاملاً متفاوت از برنامهریزی آنها بود.
سخنگوی ارتش تأکید کرد: ایستادگی نیروهای مسلح در برابر دشمن، نتیجه پیوند میان توان دفاعی کشور و حمایت ملت ایران بود و همین همراهی، یکی از عوامل اصلی ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود به شمار میرود.
فضای کشور با تقویت پدافند هوائی
برای دشمن ناامنتر شده است
امیر اکرمینیا با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت توان پدافندی کشور پس از جنگ، بیان داشت: در حوزه پدافند هوایی، از فرصتی که در جریان آتشبس و همچنین از اواخر جنگ ایجاد شد، استفاده کردیم و تجهیزات پدافندی که مورد هدف قرار گرفته بودند، به چرخه عملیاتی بازگردانده شدند.
وی اظهار داشت: بازگرداندن این تجهیزات به چرخه عملیات بهصورت جدی انجام شد و علاوهبر آن، تعدادی تجهیزات جدید نیز وارد سازمان رزم شد که قابلیتهای مناسبی را در اختیار نیروهای مسلح قرار داده است.
افزایش ضریب امنیت فضای کشور در برابر تهدیدات
سخنگوی ارتش با بیان اینکه تقویت سامانههای پدافندی موجب افزایش ضریب امنیت فضای کشور شده است، گفت: امروز فضای کشور نسبت به دوران جنگ چهار روزه، برای دشمن ناامنتر شده است.
امیر اکرمینیا تأکید کرد: البته هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که فضای هوائی آن بهصورت صددرصد امن است؛ چراکه حتی کشورهای دارای پیشرفتهترین سامانههای دفاع هوائی نیز با تهدیدات و نفوذهای هوائی مواجه میشوند.
وی با اشاره به نمونههای بینالمللی اظهار داشت: حتی آمریکاییها نیز هر از گاهی با ورود هواپیماهای ناشناس به حریمهای حساس خود مواجه میشوند و رژیم صهیونیستی نیز با وجود برخورداری از لایههای متعدد سامانههای پدافندی مانند گنبد آهنین و سامانههای دیگر، همچنان آسیبپذیر است.
پدافند هوایی، موضوعی نسبی است
سخنگوی ارتش تصریح کرد: پدافند هوائی یک موضوع نسبی است و هیچ سامانهای نمیتواند امنیت مطلق ایجاد کند، اما امروز میتوانیم با اطمینان اعلام کنیم که به واسطه تقویت سامانههای پدافندی، ضریب امنیت فضای کشور نسبت به روزهای جنگ افزایش یافته و شرایط برای دشمن دشوارتر و ناامنتر شده است.
وی بیان داشت: شاید آمریکاییها به این سمت حرکت کنند که بهتدریج نظم ایرانی در تنگه هرمز را بپذیرند؛ چراکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، یک حق مسلم برای ملت ایران است و آمریکا باید این واقعیت را بپذیرد.
تاریخ معاصر ایران
سرشار از بدعهدیهای آمریکا است
سخنگوی ارتش با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکاییها در طول تاریخ، حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ظلمهای فراوانی در حق ملت ایران انجام دادهاند.
امیر اکرمینیا تأکید کرد: تاریخ سیاسی معاصر ایران نشان میدهد که آمریکا بارها تعهدات خود را نقض کرده و اقدامات خصمانه و جنایتکارانه علیه ملت ایران انجام داده است؛ بنابراین امروز نیز ما هیچ اعتمادی به این کشور نداریم.
سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح لحظهای ارتقای توان دفاعی خود را متوقف نکردهاند، اظهار داشت: ما حتی یک لحظه را از دست ندادهایم و لحظه به لحظه در حال ارتقای توان رزمی خود هستیم.
وی گفت: برای سناریوهای مختلف نیز آمادگی لازم را کسب کردهایم؛ از جمله احتمال گسترش جنگ در همین سطح یا حتی سناریوهایی مانند ورود زمینی نیروهای آمریکایی که همه این موارد بررسی شده و برای آنها پاسخ مناسب طراحی شده
است.