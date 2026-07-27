سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: ما اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح باشد، ما تا هر زمانی که اقتضا کند از خود دفاع می‌کنیم.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود در ابتدا با اشاره به 3 شهید جاویدالاثر مدرسه شجره طیبه گفت: من از این‌جا از خانم «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نگران حقوق بشر ایران بودند و هر از گاهی بیانیه صادر می‌کنند سؤال می‌کنم که آیا این کودکان انسان‌های بی‌گناه نبودند؟ از دولت فرانسه سؤال می‌کنم که ادعای حمایت از ایرانیان را مطرح کردند به بهانه پاسخگو کردن ایران برای دو دیپلمات آنان که به اقدامات مداخله‌جویانه دست زده بودند، از کدام ایرانیان صحبت می‌کنید؟ وقتی با اقدامات ایران مواجه می‌شوید صرفا پشت شعارهای حقوق بشری خودتان را پنهان می‌کنید.

ماجراجویی خطرناک اوکراین بی‌پاسخ نمی‌ماند

سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله به شناور ایرانی توسط اوکراین تأکید کرد: حتماً همه طرف‌هایی که خودشان را حامی و پشتیبان اوکراین می‌دانند باید پاسخگو باشند. اساساً رفتار رئیس‌جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست‌هایی است که در جریان جنگ جهانی اول اقدامات خطرناکی انجام دادند. نمی‌توان مطمئن بود این اقدام، اقدامی نمایشی برای نشان دادن وزن نه چندان بالا در معادلات بین‌المللی بوده باشد و صرفا در همان حد باقی بماند. تبعاتش حتماً برای شما باقی می‌ماند. رژیم اوکراین از چهار سال پیش خود را در حد ابزار دعوای ژئوپولیتیک میان قدرت‌ها پایین آورد و کشورهای دیگری را متهم کرد به جای اینکه نگران کشور خودش باشد. مدام دیگران را شماتت کرده است. ما از اول گفتیم هیچ مداخله‌ای در منازعه روسیه و اوکراین نداریم. این اقدام اوکراین ماجراجویی خطرناک بود که بی‌پاسخ نمی‌ماند و بزرگ‌ترهای اوکراین باید او را پاسخگو کنند. ما اطلاع داریم کشورهای ساحلی خزر از این اقدام ناراضی هستند و رژیم اوکراین باید حتماً پاسخگو باشد.

هشدار به بلغارستان به دلیل همدستی با آمریکا

بقائی درباره استقرار نیروهای آمریکا در بلغارستان گفت: ما مواضعمان را اعلام کردیم، پیش‌تر هم بلغارستان اجازه استقرار هواپیماهای آمریکا برای پشتیبانی از تجاوز به ایران را داده بود. این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد است و طبق قطعنامه 3314 می‌تواند مصداق عمل تجاوزکارانه باشد. افکار عمومی بلغارستان با این تصمیم مخالف هستند. تصمیم‌گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم خطرناک که می‌تواند کشورشان را به همدست آمریکا تقلیل دهد محتاط باشند. ما در این دو هفته شاهد تداوم همکاری برخی کشورها با آمریکا در جریان تجاوز و اقدام نظامی علیه ایران بودیم. انتظار ما این است که چنین همکاری و همدستی را ادامه ندهند.

احضار سفیر فرانسه در تهران

به وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به عمل متخلفانه دو دیپلمات فرانسوی علیه ایران اظهار داشت: این فرار رو به جلو و دست پیش گرفتن فرانسوی‌ها خیلی جالب است. طرفی که باید عذرخواهی کند فرانسه است، زیرا تحت پوشش دیپلماتیک اقدام به عملی کردند که به هیچ عنوان موجه نبوده است و مرتکب دخالت در امور داخلی ایران شدند و برای خودشان ماموریت‌هایی را در نظر گرفتند که طبق همه تفسیرهای مرجع به منزله دخالت در امور داخلی است. روز یکشنبه هم سفیر فرانسه در تهران احضار شد و تاکید شد که دولت فرانسه باید از مداخله دست بردارد.

اعتراف نخست‌وزیر انگلیس به همکاری

با آمریکا علیه ایران و عمل متخلفانه بین‌المللی

به گزارش تسنیم، وی درباره اعتراف نخست‌وزیر انگلیس به همکاری با آمریکا علیه ایران گفت: ما انتظار داشتیم که دولت جدید انگلیس عاقلانه‌تر رفتار کند اما متأسفانه دیدیم مسیری بدتر را پیمود. ما اطلاع داشتیم که آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلستان برای پشتیبانی تجاوز علیه ایران استفاده کرده است. این مغایر با موازین حقوق بین‌المللی است و به هیچ عنوان قابل پذیریش نیست. بیان این توسط نخست‌وزیر جدید انگلیس اذعان به عمل متخلفانه بین‌المللی است. تجربه نشان داده مماشات با طرف متجاوز به هیچ عنوان تأمین‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی نیست. درخصوص تنگه هرمز هم حتماً طرف‌های انگلیسی می‌دانند که هرگونه تشدیدی باعث پیچیده‌تر شدن موضوع می‌شود. انگلیس اگر صداقت دارد باید به اصل موضوع مراجعه کند. مقامات انگلیسی باید مواضع لوکزامبورگ در آ‌سه‌آن را ببینند و اعتراف کنند که عاملان این وضعیت در تنگه هرمز طرف آمریکایی و همدستانش است و هیچ دلیلی جز اقدام تجاوزکارانه علیه ایران ندارد.

بقائی درباره رایزنی‌های ایران و عمان اظهار داشت: این مذاکرات بین ایران و عمان است. چند دور مذاکره روز جمعه و شنبه برگزار شد و مذاکرات مفیدی درباره نحوه مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز بود. دو دولت به دنبال تعیین سازوکاری برای کشتیرانی ایمن با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت و منافع ملی ایران هستند. وضعیت تنگه هرمز به خاطر ناامنی تحمیلی آمریکا هیچ تغییری نکرده و بسته است. این مذاکرات ما هم ربطی به آمریکا ندارد و دوجانبه بین ایران و عمان است و ادامه دارد.

سلاح مقاومت برای دفاع از حاکمیت ملی لبنان است

وی در واکنش به رایزنی لبنان و آمریکا برای خلع سلاح مقاومت لبنان گفت: کمک‌های آمریکا به کشورها در منطقه ما به همین شکل است، درباره لبنان بارها صحبت کرده‌ایم. سلاح مقاومت برای دفاع از حاکمیت ملی لبنان است، لبنان تحت اشغال است. اینکه لبنان به چه شکلی برای دفاع از حاکمیت سرزمینی در برابر رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرند به لبنان مربوط است، اما تجربه نشان داده در برابر طرف‌هایی که جز زور چیزی نمی‌شناسند نباید بی‌دفاع بمانید.

به هیچ عنوان از اصول و منافع ملی خودمان کوتاه نخواهیم آمد

بقائی درباره وضعیت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا اظهار داشت: ما یک یادداشت تفاهمی داشتیم و تکالیف طرفین بیان شده بود. آمریکا در کمتر از 23 روز آن را نقض کرد و کل سامانه‌ای که در این یادداشت تفاهم بود را نقض کرد. طبیعی است که هیچ تفاهمی یکسویه اجرا نمی‌شود و ما هم اجرای تعهدات را متوقف کردیم. اینکه در آینده به چه سمتی می‌رویم باید بعدا صحبت کنیم، اما ما به هیچ عنوان از اصول و منافع ملی خودمان کوتاه نخواهیم آمد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات سفیر کویت در آمریکا مبنی بر عدم همکاری با آمریکا علیه ایران گفت: اظهارات خوب است اما در عمل این طور نیست. آمریکا مستمر دارد از امکانات و پایگاه‌ها در کویت علیه ایران استفاده می‌کند. آنچه که در موضع اعلامی کشورها مطرح می‌شود و عمدتا بر شماتت ایران است، باید در عمل دید. در عمل نباید اجازه دهند آمریکا از حاکمیت آنان برای حمله به کشور مسلمان استفاده کند.

درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی است

سخنگوی وزارت خارجه درباره محتوای تبادلات با آمریکا و درخواست ایران برای مذاکرات در ژنو یا پاکستان اظهار داشت: چنین چیزی با ژن ما مطابقت ندارد. درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی است. ما هیچ‌گاه از استفاده از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی فرار نکرده‌ایم، همزمان به هیچ عنوان اقدامی انجام نمی‌دهیم که طرف مقابل برداشت ناصحیح کند. میانجی‌ها پیام‌هایی را از طرف آمریکایی منتقل می‌کنند اما در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم.

وی در واکنش به ادعای پاسخ ایران و آمریکا به طرح پاکستان و قطر برای مذاکره گفت: من نمی‌دانم که چطور فکر می‌کنید جنگ را مدیریت می‌کنند؟ جنگی که قرار بود ایران را تسلیم کند اما 5 ماه است در باتلاق گیر کرده‌اند. این صرفا دست وپا زدن در فضاحتی است که خودشان با رژیم صهیونیستی ایجاد کردند. آنچه که برای ما اصل است منافع ملی است. تصمیم‌گیری درباره مسائل یک کشور معادله چند مجهولی نیست. آنچه که تعیین‌کننده است برای ما امنیت و منافع ملی است و تصمیم‌گیری درباره آن در یک روند مشخص صورت می‌گیرد. ما اجازه نمی‌دهیم آمریکا تعیین‌کننده زمان جنگ و صلح باشد، ما تا هر زمانی که اقتضا کند از خود دفاع می‌کنیم.

آمریکا مسیر ناامنی در تنگه هرمز تعبیه کرد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ایران در برخی موارد نباید کارهایی انجام می‌داد، تاکید کرد: ما نباید خودمان را شماتت کنیم، ما به هیچ عنوان در این شرایط مقصر نبودیم. تنها مقصر آمریکاست که در راستای مطامع خود و رژیم صهیونیستی وارد جنگ غیرقانونی علیه ایران شد. اولا بند 5 یادداشت تفاهم خیلی روشن تعهدات ما را بیان کرده بود. بند 5 تاکید داشت که ایران مدیریتی را برای کشتیرانی طی 30 روز ایجاد کند و مین‌زدایی توسط ایران انجام شود. همچنین ایران با سلطنت عمان برای اداره تنگه هرمز در آینده گفت‌وگو خواهد کرد و با دیگر کشورها تبادل نظر می‌کند.

بقائی گفت: ما از اول گفته بودیم مسیر جنوبی که آمریکایی‌ها تعبیه کردند مسیر ناامنی است. ما تعهد کرده بودیم مسیر امن را در نظر بگیریم. آمریکایی‌ها با این تصور که ایران مشغول مراسم تشییع رهبر شهید است و مسامحه می‌کند در اقدامی هماهنگ با کشورهای منطقه کشتی‌ها را به سمت مسیر جنوب هدایت کردند. این مغایر با بند 5 یادداشت تفاهم بود.

با چین هم منافع مشترک و هم نگرانی‌های مشترک داریم

وی درباره رایزنی وزرای خارجه ایران و چین در اجلاس شانگهای اظهار داشت: دیدار آقای عراقچی با همتای چینی در حاشیه اجلاس شانگهای بود. چین شریک راهبردی ایران و عضو مؤثر بریکس و شانگهای و همین طور عضو فعال شورای امنیت است. ما با چین هم منافع مشترک و هم نگرانی‌های مشترک داریم. چین هم مانند ما نگران وضعیت منطقه و ناامنی است و درخصوص اقدامات مخرب آمریکا هم نظر هستیم. در دیدار وزرای خارجه دو کشور درباره هماهنگی‌های دوجانبه بحث شد.

ایران حتما تدابیری را برای مواجهه

با اقدام انگلیس اتخاذ می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اقدام انگلیس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران را به عنوان تهدید امنیت ملی قرار دادند، اما فرقی نمی‌کند که بخشی از حاکمیت نهادی که به ایران مربوط است و بخش لاینفک ایران است و مدافع ایران و منطقه در برابر تروریسم داعشی بوده، چنین برچسبی به او بزنند اقدام سیاسی و خلاف حقوق بین‌المللی است. این برای فشار به ایران است و تبعات چنین اقدامی با طرف انگلیسی است و ایران حتما تدابیری را برای مواجهه با اقدام انگلیس اتخاذ می‌کند.

خوش رقصی اوکراین برای آمریکا و رژیم صهیونیستی

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال اقدام اوکراین علیه ایران با دستور رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: شما ممکن است این را تفسیر کنید که با این اقدام خواستند نوعی خوش رقصی کنند برای اربابان واقعی، ولی به هرحال این جمع صرفا تشکیل مثلث شر است. چنین مثلث‌هایی برای صلح بین‌المللی هیچ اثری نداشتند و همیشه مخرب بودند.

کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس

دست از سیاسی‌کاری بردارند

بقائی در واکنش به نگرانی کشورهای عربی و اردن از نقض یادداشت‌تفاهم توسط ایران گفت: این از عجایب روزگار است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نگران یادداشت‌تفاهم شدند. قاعدتا باید آمریکا را شماتت کنند. شورای همکاری خلیج‌فارس خصوصا کشورهایی که خود را در حد همدست با آمریکا پایین آوردند باید رویکردشان را تغییر دهند، خصوصا اردن. اینها باید از سیاسی‌کاری دست بردارند.