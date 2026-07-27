جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ما به عنوان خادمان این مرز و بوم، با آمادگی کامل و روحیه‌ای پولادین، آماده‌ایم تا در اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا و در راستای صیانت از کیان کشور، انتقام خون قائد امت و شهدای عزیزمان را از دشمنان بستانیم.

امیر نوذر نعمتی، جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده سرباز شهید حسام‌الدینی از شهدای گرانقدر پادگان بمپور گفت: ما در مسیر انقلاب اسلامی، تنها وسیله و اسبابی در ید قدرت لایزال الهی هستیم تا پرچم حق را برافراشته نگه داریم.

وی افزود: شهدا انتخاب‌شدگان درگاه الهی هستند؛ حقیقتی که غالباً خودِ این عزیزان نیز پیش از عروج ملکوتی‌شان به آن واقف بوده و آن را با تمام وجود درک کرده بودند.

به گزارش فارس، جانشین نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: ما به عنوان خادمان این مرز و بوم، با آمادگی کامل و روحیه‌ای پولادین، آماده‌ایم تا در اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا و در راستای صیانت از کیان کشور، انتقام خون قائد امت و شهدای عزیزمان را از دشمنان بستانیم.