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کد خبر: ۳۳۴۹۳۳
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
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جانشین نیروی زمینی ارتش:

انتقام خون رهبر شهیدمان را از دشمنان می‌گیریم

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ما به عنوان خادمان این مرز و بوم، با آمادگی کامل و روحیه‌ای پولادین، آماده‌ایم تا در اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا و در راستای صیانت از کیان کشور، انتقام خون قائد امت و شهدای عزیزمان را از دشمنان بستانیم.
امیر نوذر نعمتی، جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده سرباز شهید حسام‌الدینی از شهدای گرانقدر پادگان بمپور گفت: ما در مسیر انقلاب اسلامی، تنها وسیله و اسبابی در ید قدرت لایزال الهی هستیم تا پرچم حق را برافراشته نگه داریم.
وی افزود: شهدا انتخاب‌شدگان درگاه الهی هستند؛ حقیقتی که غالباً خودِ این عزیزان نیز پیش از عروج ملکوتی‌شان به آن واقف بوده و آن را با تمام وجود درک کرده بودند.
به گزارش فارس، جانشین نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: ما به عنوان خادمان این مرز و بوم، با آمادگی کامل و روحیه‌ای پولادین، آماده‌ایم تا در اجرای اوامر فرماندهی معظم کل قوا و در راستای صیانت از کیان کشور، انتقام خون قائد امت و شهدای عزیزمان را از دشمنان بستانیم.

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