ارفاق و اغماضی در برخورد با فساد از ناحیه مسئولان نداریم
رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه فردی در درون قوه قضائیه یا بیرون از آن، مرتکب فساد شد، مطمئن باشد که هیچگونه ارفاق و اغماضی در قبال او وجود نخواهد داشت.
به گزارش قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلیمن غلامحسین محسنی اژهای در نشست دیروز شورای عالی قضائی اظهار داشت: چنانچه همواره گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم و با سایر قوا و نیروها همافزایی داشته باشیم، به طور قطع و یقین نصرت الهی شامل حال ما میشود.
عزم جزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد
محسنی اژهای در ادامه این جلسه با تأکید بر عزم جزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد درون قوهای و فسادی که از ناحیه مسئولان سر میزند، گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که هر مسئولی باید در قبال زیرمجموعه خود نهایت صیانت را داشته باشد. باید نظارتها و هشدارها و تذکرات به قدری وسیع و عمیق و سازمانیافته باشد که اساساً امکان حرکت به سمت فساد برای یک مسئول و نیروی یک نهاد حکومتی و دولتی وجود نداشته باشد؛ لکن چنانچه باوجود تمام این نظارتها و هشدارها، فردی در درون قوه قضائیه یا بیرون از آن، مرتکب فساد شد، فیالمثل رشوهای دریافت کرد یا آلوده سایر مفاسد شد، مطمئن باشد که هیچگونه ارفاق و اغماضی در قبال او وجود نخواهد داشت. ترحم به چنین فردی، در درجه اول، ظلم به خود او و دستگاه متبوع او و در درجه بعدی، ظلم به مردم است و ما هرگز چنین نمیکنیم.
وی در ادامه با تبیین و تشریح راهکارهای رفع اطاله دادرسی، عنوان کرد: ضروری است در رسیدگی به پروندههای قضائی، توأمان دو مؤلفه «دقت» و «سرعت» را مدنظر قرار داد. هیچ کدام نباید فدای دیگری شود؛ نه دقت و نه سرعت. همه مسئولان و متولیان در مراجع مربوطه قضائی باید راهکارهای رفع اطاله دادرسی را مو به مو اجرا کنند. کار مردم و پرونده مردم به هیچ وجه نباید زمین بماند و با تأخیر مواجه شود. از آن سو، نباید به اسم سرعت در رسیدگیها چشم را بر اتقان آراء و دقت در رسیدگیها بست.
تشریح جزئیات رسیدگی به شکایات مردمی
از دولتمردان آمریکا
در بخش دیگر این نشست رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان پرداخت و گفت: در راستای اجرای مطالبات، دستورات و تاکیدات امام شهید، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی صهیونی طی دو جنگ تحمیلی اخیر، شعب ویژهای را در دادسرا و دادگاه برای پیگیری این موضوع تشکیل دادیم.
علی القاصی مهر با بیان اینکه چهار دسته پرونده در ارتباط با دادخواستهای مرتبط با جنگهای تحمیلی اخیر ثبت شده که برخی از آنها رسیدگی شده و در مرحله انشای حکم قرار دارند، افزود: دسته اول از این پروندهها پیرامون «مطالبه خسارت معنوی از سوی آحاد مردم» است؛ تاکنون بیش از ۳۰۲ هزار از هموطنانمان در اقصی نقاط کشور، دادخواستهایشان را تقدیم کردهاند؛ وقت رسیدگی پرونده برای این افراد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. نسخه ثانی این دادخواست از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشینگتن، به آمریکا ابلاغ شده است.
القاصی مهر ادامه داد: دسته دوم پروندههایی که در حال رسیدگی است، ناظر بر دادخواهیهای خانوادههای معظم شهدا و جانبازان است؛ اولین جلسه رسیدگی به این پروندهها در ۳۰ تیر سال جاری برگزار شد. نسخه ثانی این دادخواست نیز به سردمداران آمریکا ابلاغ شد.
وی بیان داشت: دسته سوم پروندهها، مربوط به پروندههای ناظر بر دادخواهیهای مردم است که در نتیجه جنایات ارتکابی دشمن آمریکایی صهیونی، متحمل خسارتهای جسمی و ضررهای مالی شدهاند؛ قرار است بزودی، به این پروندهها رسیدگی شود. دسته چهارم پروندهها، ناظر بر اشخاص، وزارتخانهها، نهادها و دستگاههاست که پروندههای این حوزه نیز در قالب ۱۳۳ کلاسه در حال رسیدگی هستند.