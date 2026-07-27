استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مسیر برگشت سفر شغلی

س) اگر کثیرالسفر شغلی که در محل کار و مسیر رفت و برگشت نمازش کامل است گاهی هنگام برگشت از محل کار به مسیر دیگری برود تا در فاصلۀ ۳۰ کیلومتری از آنجا ابتدا به زیارت رفته و از آنجا تا منزلش ۲۰ کیلومتر ادامۀ مسیر بدهد؛ آیا در مسیر برگشت از محل کار تا زیارتگاه و از زیارتگاه تا منزل، نمازش کامل است یا شکسته؟

ج) اگر مسیر یاد شده نیز از مسیرهای متعارف برگشت از محل کار محسوب می‌شود، در فرض سؤال نمازش تمام است، در غیر این صورت نماز شکسته است.

اعتبار قول کودک

س) به بچه پنج، شش ساله آموزش داده شده که خود را تطهیر کند؛ آیا می‌توان به تطهیر او اکتفا کرد یا حرف او قابل اعتنا نیست؟

ج) اگر از قول او اطمینان حاصل شود کافی است، در غیر این صورت بنا بر احتیاط پاک محسوب نمی‌شود.

استعمال طلا برای مرد

س) پوشیدن طلا در چه صورتی بر مردان حرام است؟

ج) استفاده از طلا برای مردان در صورتی حرام است که صدق پوشیدن یا صدق زینت کند.

تسبیحات نماز جعفر طیار

س) از آنجایی که در نماز جناب جعفر‌(ع) در صورتی که شخص عجله دارد، تأخیر تسبیحات به بعد از نماز جایز است؛ آیا در حال اختیار (و مانند خستگی و امثال آن) نیز جایز است؟

ج) جایز است.

بدهی بابت شارژ

س) کسی که در آپارتمان زندگی می‌کند ولی شارژ نمی‌دهد، آیا بدهکار است؟

ج) اگر آنچه که طبع کار و محل اقتضا می‌کند یا موافق شروط ضمن عقد است، انجام شود (مثل نظافت ساختمان یا هزینه برق راهرو و...)، باید هزینه آن پرداخت شود وگرنه بدهکار است.

تبعیت نکردن مأموم از امام جماعت

س) تبعیت نکردن مأموم از امام جماعت چه حکمی دارد؟

ج) تکلیفا حرام نیست ولی دارای اثر وضعی است و سبب بطلان جماعت او می‌شود.

اختلاف در فتوا

س) کسی طبق فتوای مجتهدی عمل نموده که سن بلوغ دختر را

۱۳ سال می‌دانسته است و حال از مجتهدی تقلید می‌کند که سن تکلیف دختر را ۹ سال قائل است؛ حکم نماز و روزه‌های قبلی که با استناد به فتوای مجتهد سابق نخوانده چیست؟

ج) باید آنها را قضا کند.

اعاده نماز

س) حکم اعاده نماز به صورت جماعت چیست؟

ج) کسی که نماز خود را به صورت فرادا خوانده، مستحب است آن را به صورت جماعت (به عنوان امام یا مأموم) اعاده کند. اما کسی که نماز را به جماعت خوانده اگر مأموم بوده، به جماعت خواندن دوباره آن (به عنوان امام یا مأموم) وجهی ندارد و اگر امام بوده، نمی‌تواند در جماعت دیگر مأموم باشد ولی می‌تواند برای جماعت دیگری غیر از جماعت اول، امامت کند.