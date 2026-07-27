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کد خبر: ۳۳۴۹۲۲
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
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الف الف

لزوم انجام عمل با صدقه توکل بر خدا و توسل به اولیاء

«یک مسلمان شیعه واقعی، در عمل به این امور (فال بدزدن «تطیر» و نجوم احکامی) اعتنا نمی‌کند. اگر می‌خواهد برود مسافرت، صدقه بدهد، به خدا توکل کند، به اولیای خدا توسل بجوید، و به هیچ یک از این امور اعتنا نکند. از همه بالاتر این است که شما ببینید در تاریخ پیغمبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع) آیا یک دفعه هم اتفاق افتاده که خود آنها به این مسائل عمل بکنند؟!»(1)
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1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص ۸۱

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