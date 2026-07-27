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کد خبر: ۳۳۴۹۲۰
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
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نفی نجوم احکامی

«عبدالملک ابن اعین»، برادر زراره ابن اعین است. روزی آمد خدمت امام صادق(ع) و عرض کرد: یاابن رسول‌الله! من گرفتار این نجوم شده‌ام، و در من وسواسی ایجاد کرده است. این آدم منجم هم بود و به همین نجوم احکامی عمل می‌کرد، با این حساب‌هایی که اوضاع ستارگان مثلا دلالت می‌کند بر اینکه اگر امروز از طرف جنوب بروی چنین می‌شود، شمال بروی چنین، مسافرت چنین است و ازدواج چنین، کم‌کم عادت کرده بود و خیلی مصیبت بود که تمام کارهایش را براساس راهنمایی‌های نجومی انجام بدهد، و این سبب شده بود که اصلا زندگی‌اش فلج بشود، چون یک روز مثلا چندم ماه بود نحس بود، یک روز قمر در عقرب بود و گفت: یا‌ابن رسول‌الله! من این‌طور شده‌ام. حضرت با کمال تعجب فرمود: تو به این چیز‌ها عمل و اعتنا می‌کنی؟ گفت: بله یاابن رسو‌ل‌لله! چطور؟ فرمود: الان حرکت می‌کنی و می‌روی به خانه‌ات و تمام این کتاب‌ها را یکجا آتش می‌زنی. امر امام بود. او رفت و تمام کتاب‌ها را یکجا آتش زد.(1)
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1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری(ره)، ج 5، ص 241

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