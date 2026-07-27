آغاز فعالیت 24 مؤسسه نیکوکاری هیئات مذهبی در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:

آیین رونمایی و اعطای پروانه فعالیت مؤسسات نیکوکاری هیئت‌های مذهبی استان همدان و طرح «طوبی» با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سالن همایش‌های استانداری همدان برگزار شد.

حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، در این آیین اظهار کرد: امروز از آغاز فعالیت 24 مؤسسه خیریه و نیکوکاری در استان همدان در قالب طرح «طوبی» رونمایی می‌شود. وی طرح «طوبی» را طرحی ویژه و خلاقانه در استان همدان دانست و تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت زمینه فعالیت مؤسسات خیریه و نیکوکاری وابسته به هیئت‌های مذهبی اجرا می‌شود.