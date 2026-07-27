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کد خبر: ۳۳۴۹۱۴
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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آغاز فعالیت 24 مؤسسه نیکوکاری هیئات مذهبی در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
 آیین رونمایی و اعطای پروانه فعالیت مؤسسات نیکوکاری هیئت‌های مذهبی استان همدان و  طرح «طوبی» با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سالن همایش‌های استانداری همدان برگزار شد.
حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، در این آیین اظهار کرد: امروز از آغاز فعالیت 24 مؤسسه خیریه و نیکوکاری در استان همدان در قالب طرح «طوبی»  رونمایی می‌شود. وی طرح «طوبی» را طرحی ویژه و خلاقانه در استان همدان دانست و تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت زمینه فعالیت مؤسسات خیریه و نیکوکاری وابسته به هیئت‌های مذهبی اجرا می‌شود.

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