کد خبر: ۳۳۴۹۱۴
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
آغاز فعالیت 24 مؤسسه نیکوکاری هیئات مذهبی در همدان
همدان- خبرنگار کیهان:
آیین رونمایی و اعطای پروانه فعالیت مؤسسات نیکوکاری هیئتهای مذهبی استان همدان و طرح «طوبی» با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در سالن همایشهای استانداری همدان برگزار شد.
حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان، در این آیین اظهار کرد: امروز از آغاز فعالیت 24 مؤسسه خیریه و نیکوکاری در استان همدان در قالب طرح «طوبی» رونمایی میشود. وی طرح «طوبی» را طرحی ویژه و خلاقانه در استان همدان دانست و تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت زمینه فعالیت مؤسسات خیریه و نیکوکاری وابسته به هیئتهای مذهبی اجرا میشود.