دفن پسماند شهرستان تالش نیازمند راهکارهای علمی است
تالش- خبرنگار کیهان:
مدیریت پسماند در گیلان بهدلیل شرایط اقلیمی و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، نیازمند راهکارهای متفاوت و علمی است.
تفکیک زباله از مبدأ، تولید کمپوست و بازیافت، مهمترین راهکارهای کاهش حجم پسماند و دفن زباله در استان است.
ساماندهی محل دفن پسماند تالش تا رفع کامل نواقص ادامه دارد و اقدامات اولیه برای جلوگیری از ورود احشام و بهبود وضعیت سایت انجام شده است. اجرای دفن بهداشتی در کوتاهمدت و بررسی انتقال پسماندهای غیرقابل بازیافت در بلندمدت، از برنامههای مدیریت استان است. گیلان از هر شرکت دانشبنیان و سرمایهگذاری که راهکاری علمی، بهداشتی و پایدار برای حل معضل پسماند ارائه کند، حمایت خواهد کرد.
هادی حقشناس استاندار گیلان، همچنین در بازدید از یک واحد پرورش ماهیان خاویاری، توسعه آبزیپروری را از ظرفیتهای راهبردی استان در تحقق رونق تولید، اشتغالزایی و افزایش صادرات دانست و بر حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع پیشروی این صنعت تأکید کرد.
در راستای ارتقای نظم سازمانی، افزایش ایمنی کارکنان و بهبود کیفیت خدماترسانی، نیروهای خدمات شهری شهرداری تالش به لباس کار جدید و متحدالشکل ملبس شدند. این اقدام با هدف ایجاد هویت سازمانی، افزایش آراستگی و ارتقای سطح خدمات شهری انجام شده و در ادامه برنامههای شهرداری تالش برای بهبود شرایط کاری کارکنان و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان است.