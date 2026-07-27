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کد خبر: ۳۳۴۹۱۲
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
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خطيب جمعه شیراز:

پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت با وحدت حول ولایت قطعي است

شیراز- خبرنگار كيهان:
 نماز جمعه این هفته شیراز، سومین حرم اهل بیت‌(ع) در ایران اسلامی، به امامت حضرت آیت‌الله دژکام و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.
خطيب جمعه شیراز در بخشی  از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، این رویدادها را شبیه به نشانه‌های آخرالزمانی دانست و بر لزوم آمادگی برای ظهور تأکید کرد. وی با استناد به آیه هفتم سوره حشر‌، بر ضرورت تبعیت از برنامه قرآن و اطاعت از ولایت تأکید کرد و گفت: پیشگامان بصیرت و دلسوزان ملت هر دو باید سخن فصل‌الخطاب را فرمایش رهبر معظم انقلاب بدانند.
آیت‌الله دژکام با اشاره به اقدامات جبهه مقاومت در یمن، لبنان و عراق، این اقدامات را دفاعی خواند و تأکید کرد: ما حمله نکرده‌ایم؛ از کشور اسلامی دفاع می‌کنیم. اسرائیل و آمریکا حق حضور در منطقه ما را ندارند و هیچ مرجع تقلیدی نیز چنین قراردادهایی را امضا نکرده است. وي افزود: جمهوری اسلامی نه در جنگ اخیر رمضان و نه در هیچ دوره‌ای، آغازگر جنگ نبوده است، بلکه این آمریکا، حاکمان ظالم استکبار و رژیم صهیونیستی هستند که به کشور و کیان این ملت تجاوز کرده‌اند و سال‌هاست در امور کشورهای اسلامی دخالت می‌کنند و ملت ایران نیز در برابر این تجاوزها ایستادگی کرده است؛ از این‌رو اقدامات جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، دفاع مشروع از امت اسلامی محسوب می‌شود.
امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و وحدت حول محور ولایت در شرایط کنونی، گفت: اگر همه جریان‌های کشور فصل‌الخطاب را رهبری دانسته با وحدت حول محور ولایت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای متحد شوند، پیروزی ایران و جبهه مقاومت قطعی خواهد بود.

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