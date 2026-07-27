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کد خبر: ۳۳۴۹۱۱
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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نایب‌رئیس ‌مجلس شورای اسلامی:

بازگشایی تنگه هرمز به آرزوی آمریکا تبدیل شده است

همدان- خبرنگار کیهان:
نایب‌ رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: بازگشایی تنگه هرمز به آرزوی آمریکا تبدیل شده ولی با اعمال زور قطعا راه به جایی نخواهد برد.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اهمیت فوق‌العاده و استراتژیک تنگه هرمز، گفت: در جنگی که آمریکا بر ایران تحمیل کرد، جمهوری اسلامی توانست حاکمیت خود بر تنگه هرمز را تثبیت کند. وی با اشاره به بررسی طرح قانونمند کردن تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح مربوط به تنگه هرمز در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، قضائی و حقوقی و عمران برای بررسی ارجاع شده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: تحولات میدانی در دریای سرخ و ورود یمن، آسیب جدّی به آمریکا در منطقه خواهد زد.
وی افزود: اقدامات جمهوری اسلامی  بر اساس اصول و منطق عادلانه و در چارچوب دفاع از کشور و آرمان‌های ملت ایران است. حاجی‌بابایی با هشدار به کشورهایی که با آمریکا علیه ایران همراهی می‌کنند، تأکید کرد: کشورهایی که با آمریکا در تهاجم به ایران همراهی می‌کنند و موجبات خسارت به ملت بزرگ ایران می‌شوند، باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.
نایب‌ رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وحدت و انسجام در کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران در مقاطع حساس اختلاف‌ نظرها را کنار گذاشته و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و اسلام حول محور ولایت فقیه و رهبری معظم یکپارچه عمل می‌کنند.
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه نیروهای نظامی و مردم ایران امروز در اوج قدرت و اراده قرار دارند، گفت: هیچ‌گاه به اندازه امروز شاهد این میزان از اراده، انسجام و یکپارچگی در کشور نبوده‌ایم و نباید اجازه دهیم این وحدت خدشه‌دار شود.

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