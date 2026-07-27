نهضت علمی کشور مرهون حمایتهای مستقیم و دقیق قائد شهید بود
همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای کشور با تاکید بر پیشرفتهای علمی حاصلشده در دوران رهبری امام شهید گفت: نهضت علمی کشور مرهون حمایتهای مستقیم و دقیق قائد شهید بود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد دانشگاه بوعلیسینای همدان دوران ۳۷ ساله رهبری ایشان را دورهای برای معماری نظام اسلامی و پایهگذاری حکمرانی در تراز تمدن اسلامی دانست و افزود: سهم ایران از تولید علمی دنیا که در دوران منحوس پهلوی تنها یکهزارم بود با آغاز نهضت علمی در سال ۱۳۸۵ و حمایتهای راهبردی از حوزههایی همچون فناوری نانو، پژوهشگاه رویان و صنعت هستهای، به حدود
۲ درصد رسید.
وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در برابر دشمنان، گفت: دشمن تصور میکرد با اقدام نظامی و به شهادت رساندن رهبر انقلاب و جمعی از مسئولان تراز اول نظام، ملت ایران دچار آشفتگی خواهد شد، اما مردم با حضور و انسجام خود، این محاسبه را برهم زدند و نشان دادند که ایمان و همراهی مردم، محور اصلی اقتدار جمهوری اسلامی است.
حجتالاسلام رستمی با تاکید بر لزوم عبرتآموزی از عهدشکنی آمریکا در طول مذاکره، تصریح کرد: شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان و مسئولان، گواهی روشن بر این واقعیت است که دشمن حتی در میانه مذاکره نیز دست از دشمنی برنمیدارد و براساس توصیههای مکرر رهبر شهید، مذاکره با آمریکا نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه خسارتبار است.
وی با تاکید بر اینکه ایران برای حفظ امنیت خود نیازمند بازدارندگی قوی است، خاطرنشان کرد: ضرورت حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبری را تنها راه حفظ عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی است و از نخبگان و مسئولان انتظار میرود تا حول محور امام جامعه حرکت کنند.