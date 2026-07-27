فراخوان «نذر حسین(ع)» برای خدمترسانی به زائران اربعین
اصفهان- خبرنگار کیهان:
دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان از همه شهروندان، نیروهای متخصص، صاحبان مشاغل فنی و مالکان خودروهای خدماتی خواست در پویش «نذر حسین(ع)» مشارکت کنند.
سید مهدی عسگری گفت: سال جاری نیز همچون سال گذشته شرایطی فراهم شده است تا همه علاقهمندان بتوانند متناسب با توان، تخصص و امکانات خود در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی مشارکت کنند و لباس افتخار نوکری حضرت سیدالشهدا(ع) را بر تن داشته باشند.
وی گفت: طیف گستردهای از نیروهای تخصصی و خدماتی در این پویش مورد نیاز هستند و از نیروهای فعال در حوزههای رفتوروب، خدمات شهری، آشپزی، جوشکاری، برقکاری، تأسیسات، آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات و سایر مشاغل فنی دعوت میشود برای خدمترسانی به زائران در اربعین حسینی همکاری کنند.
دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان افزود: علاوهبر نیروی انسانی، خودروها و تجهیزات خدماتی نیز مورد نیاز است و مالکان خودروهای باری، نیسان، ایسوزو، کامیون، کامیونت، تریلی، تانکرهای آبرسان، خودروهای حمل زباله، اتوبوس و کانتینر میتوانند در این خدمترسانی مشارکت داشته باشند.
عسگری گفت: برای پاکبانان و خادمانی که بیش از سه روز در کربلای معلی حضور داشته باشند، امکانات اسکان و تغذیه پیشبینی شده است تا بتوانند با آرامش بیشتری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمترسانی کنند.