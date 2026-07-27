تولید قطار ملی برای خط 2 مترو اصفهان کلید میخورد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان از آغاز ساخت نخستین قطار پنجواگنه داخلی برای خط دو مترو خبر داد.
علی قاسمزاده به نتایج نشست اخیر با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: اصفهان بهعنوان یکی از شهرهای خلاق یونسکو و پایتخت صنایعدستی ایران، ظرفیتهای گستردهای در حوزه نوآوری و صنایع خلاق دارد و نشست هفته گذشته با معاون علمی رئیسجمهور دستاوردهای مهمی برای شهر، بهویژه دانشجویان، دانشآموزان و فعالان این حوزه به همراه داشت.
وی افزود: مهمترین نتیجه این نشست، نهائی شدن توافق برای راهاندازی خانه خلاق اصفهان بود که تفاهمنامه آن میان شهرداری اصفهان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به امضا رسید و این مجموعه بهزودی در خیابان چهارباغ افتتاح میشود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه خانه خلاق محلی برای حمایت از ایدههای نو و کسبوکارهای خلاق خواهد بود، گفت: این مجموعه بستری برای استقرار و پشتیبانی از استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای خلاق فراهم میکند و جامعه هدف آن نیز دانشجویان، فارغالتحصیلان، هنرمندان و صاحبان ایده هستند. قاسمزاده در ادامه به آخرین وضعیت خط دو متروی اصفهان اشاره کرد و گفت: عملیات تونل این خط برای بهرهبرداری آماده شده است، اما به دلیل تحریمها و برخی مشکلات دیگر، تأمین واگن همچنان با چالش روبهروست؛ مشکلی که تنها مختص اصفهان نیست و دیگر شهرهای دارای قطار شهری نیز با آن مواجه هستند.
وی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد با مشارکت شهرداری اصفهان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و شرکت مپنا، ساخت نخستین قطار پنجواگنه داخلی آغاز شود. امیدواریم در کمتر از دو سال به این تولید ملی برسیم تا وابستگی کشور به واردات قطار و واگن مترو برای همیشه برطرف شود.