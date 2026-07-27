بازسازی فولاد مبارکه اصفهان؛ الگوی قابل ‌طرح در انجمن جهانی فولاد

اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت به‌صورت میدانی از روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده فولاد مبارکه بازدید کرد و با اشاره به روند بازسازی شرکت، مدل بازسازی فولاد مبارکه در شرایط بحران را الگویی جدید و قابل‌طرح در انجمن جهانی فولاد دانست.

سعید زرندی، در جریان این بازدید، ابتدا با حضور در نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی شهید کاظمی (سیکل ترکیبی) بر تأمین حداکثری تجهیزات مورد نیاز و نصب و راه‌اندازی بخش‌های آسیب‌دیده این نیروگاه تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا به‌موازات وارد مدار شدن سایر بخش‌های آسیب‌دیده بتوانیم از بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های فولاد مبارکه در مسیر تولید استفاده کنیم.

وی در ادامه، با حضور در ناحیه آهن‌سازی، از روند بازسازی مگامدول‌های شهید خرازی ناحیه آهن‌سازی ابراز خرسندی کرد و گفت: بدون شک پس از رکوردشکنی‌ها و افتخارات فولاد مبارکه در حوزه تولید که در پایان سال ۱۴۰۴ به بار نشست، امروز مدل بازسازی فولاد مبارکه نیز می‌تواند به‌عنوان مدلی موفق به صنعت فولاد جهان معرفی شود.

زرندی در ادامه از سرند دانه‌بندی واحد کاردامپر بازدید کرد و با اشاره به اهمیت و ضرورت بهره‌وری در حوزه‌های نیروی انسانی، تجهیزات و منابع تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و کسب درآمد و سود بیشتر برای شرکت، اقدامات نوآورانه‌تری انجام دهیم.

وی در حاشیه این بازدیدها درباره اهمیت بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شرکت و فرآیند بازسازی و نوسازی آن گفت: قبل از بمباران فولاد مبارکه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن هرگونه آسیب به کارکنان و خطوط تولید انجام گرفت. پس از بمباران کمیته مدیریت بحران تشکیل و تا زمان حمله به فولاد مبارکه، بیش از ۴۰ جلسه در این کمیته برگزار و گردشکارهای واکنش در شرایط اضطراری با توجه به شرایط حادث‌شده برای فولاد به‌روز شد. ضمن برگزاری مانورهای متعدد، نیروهای واکنش سریع را تشکیل دادیم و برای افراد این اکیپ در هر خط و هر شیفت مأموریت‌های خاص در شرایط خاص تعریف کردیم. همچنین با توجه به اینکه در فولاد مبارکه با فولاد مذاب و انواع سیالات گازی به‌خصوص در فولادسازی و واحدهای احیا مستقیم سروکار داریم، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی والوها و حوزه انرژی سیالات و ایمن‌سازی تابلوهای برق صورت پذیرفت. مهم‌تر از همه قبل و بعد از بمباران نسبت به ارائه آموزش‌های لازم به مدیریت و کارکنان اقدامات لازم انجام شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه بازسازی یکی از اتفاقات بسیار مهم اعتماد به توان داخلی تیم‌های تعمیراتی فولاد مبارکه بود که الحمدلله نتایج بسیار ارزشمندی را در پی داشته است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که نهضت بومی‌سازی از سال‌ها قبل در فولاد مبارکه مورد توجه بوده و بیش از ۹۰ درصد تجهیزات و قطعات مورد نیاز شرکت بومی‌سازی شده است؛ به این ترتیب توانستیم در این شرایط شرکت را با همکاری سازندگانی که سال‌ها از آن‌ها حمایت کرده بودیم، چابک‌تر کنیم.

وی در ادامه به نقش نیروی انسانی فولاد مبارکه و پیمانکاران متخصص فعال در گروه فولاد مبارکه اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه همکاران در همه لحظات بازسازی با اتکا به دانش و مهارت بالای خود همواره پای کار بوده‌اند؛ به‌عنوان مثال؛ علی‌رغم پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان بیرونی شرکت، کوره شماره ۸

در مدت‌زمان فقط ۴۵ روز بازسازی شد و به مدار تولید بازگشت.