همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان از راه‌اندازی موکب شهدای رسانه‌ با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

رضا زنداسرار با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس حماسه اربعین گفت: اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان و نماد همبستگی، ایثار و فرهنگ خدمت است و ثبت این حماسه، بر عهده اصحاب رسانه قرار دارد.

وی افزود: موکب شهدای رسانه‌ در طول ایام اربعین با استقرار در محورهای مواصلاتی، مواکب شاخص و محل‌های استقرار زائران، ضمن پوشش لحظه‌ای اخبار، از ظرفیت رسانه‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و تولیدات چندرسانه‌ای برای انعکاس هرچه بهتر خدمات مردمی استفاده خواهد کرد.