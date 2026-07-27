کد خبر: ۳۳۴۹۰۶
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
موکب شهدای رسانه همدان در ایام اربعین راهاندازی شد
همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان از راهاندازی موکب شهدای رسانه با هدف خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد.
رضا زنداسرار با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس حماسه اربعین گفت: اربعین بزرگترین اجتماع مردمی جهان و نماد همبستگی، ایثار و فرهنگ خدمت است و ثبت این حماسه، بر عهده اصحاب رسانه قرار دارد.
وی افزود: موکب شهدای رسانه در طول ایام اربعین با استقرار در محورهای مواصلاتی، مواکب شاخص و محلهای استقرار زائران، ضمن پوشش لحظهای اخبار، از ظرفیت رسانههای نوین، شبکههای اجتماعی و تولیدات چندرسانهای برای انعکاس هرچه بهتر خدمات مردمی استفاده خواهد کرد.