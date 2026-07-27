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کد خبر: ۳۳۴۹۰۵
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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استاندار چهارمحال و بختیاری: شورای اطلاع‌رسانی به قرارگاه سیاست‌گذاری راهبردی و هماهنگی نظام اطلاع‌رسانی در استان تبدیل شود

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرروت تبدیل شورای اطلاع‌رسانی به قرارگاه سیاست‌گذاری راهبردی و هماهنگی نظام اطلاع‌رسانی در استان تاکید کرد و گفت: وظیفه این شورا تدوین سیاست‌های واحد رسانه‌ای برای مدیریت هوشمند جریان اطلاع‌رسانی و تبیین صادقانه خدمات است.
 جعفر مردانی در نشست شورای اطلاع‌رسانی این استان با بیان اینکه مدیریت افکار عمومی از مهم‌ترین عرصه‌های حکمرانی در جامعه است، افزود: در شرایطی که اخبار در کسری از ثانیه منتشر می‌شود، اگر روایت صحیح، دقیق و بموقع ارائه نشود، روایت‌های مختلف، ناقص و نادرست می‌تواند ذهن جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پیام حکیمانه و وحدت‌آفرین رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی افزود: این پیام مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه در راستای صیانت از سرمایه ملی و سربلندی ایران است و در شرایط کنونی نیز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت و انسجام، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد به مسئولان خدمتگزار، ضامن صیانت از منافع ملی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. وی سکوت در برابر شایعات، تاخیر در اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات ناقص را زمینه‌ساز گسترش اخبار کذب و تضعیف سرمایه اجتماعی دانست و گفت: لازم است دستگاه‌های اجرائی با رصد مستمر فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، علاوه‌بر  شناخت مطالبات و دغدغه‌های مردم، پاسخ‌های مستدل، بموقع و هماهنگ را به مخاطبان ارائه دهند و تمامی مدیران دستگاه‌های اجرائی هم وظیفه دارند، اطلاع‌رسانی را به عنوان بخشی از مسئولیت‌های مدیریتی خود در نظر بگیرند.

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