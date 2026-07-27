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کد خبر: ۳۳۴۹۰۴
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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کنگره‌های ملی شهدا با محوریت روایت هنرمندانه سبک زندگی شهدا برگزار می‌شود

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ۱۰ کنگره ملی شهدا در سال جاری گفت: نخستین کنگره از شهریورماه با میزبانی استان چهارمحال و بختیاری آغاز می‌شود و هدف اصلی این رویدادها، معرفی سبک زندگی و سیره شهدا به نسل جوان با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و رسانه است.
سردار عبدالرضا آزادی در پانزدهمین جلسه استانی کمیته‌های کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری که در سالن شهید مردانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با همت استان‌ها و مجموعه‌های برگزارکننده، امسال برگزاری ۱۰ کنگره ملی شهدا در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: این برنامه‌ها از شهریورماه با برگزاری کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد و در ادامه نیز شش کنگره استانی و سه کنگره ویژه اقشار هنرمند، دانش‌آموز و دانشجو برگزار می‌شود.
آزادی با بیان اینکه همه ظرفیت‌های استانی، اقشار مختلف بسیج و دستگاه‌های اجرائی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره‌ها پای کار هستند، تصریح کرد: رویکرد اصلی این رویدادها، بهره‌گیری از زبان هنر و رسانه برای روایت سبک زندگی، سیره و ویژگی‌های اخلاقی شهدا است. وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کنگره‌های شهدا، از جمله کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری، آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با قهرمانان و الگوهای ایثار و شهادت و انتقال فرهنگ ایثار با شیوه‌های هنرمندانه و اثرگذار است. کنگره‌های ملی شهدا با محوریت روایت هنرمندانه سبک زندگی شهدا برگزار می‌شود.

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